南鐵地下化接軌完成 目標年底通車

地上鐵軌與地下鐵軌接軌完成後，台南市鐵路正式走入地下化。（郭良傑攝）

台南鐵路地下化工程全線軌道接合30日在台南火車站舉行，台南市長黃偉哲與交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君等人共同見證歷史，黃偉哲期許台南市都市縫合、如期如質的通車，陳世凱表示，通車後續將交給台南市政府，讓市民體驗鐵路地下化的城市改變。

黃偉哲指出，台南鐵路地下化自賴清德總統擔任台南市長期間即開始推動，歷經多年波折與挑戰，期間克服用地取得困難，施工過程中亦遭遇古蹟發現、地層湧水及複雜地質等問題，一步步推進並如期如質完工邁進，實屬不易，除賴總統高度關心進度，市民朋友也引頸期盼。

廣告 廣告

鐵路地下化是台南市重大公共建設，工程完成後，將增設林森站、南台南站等通勤車站，消除市區平交道、地下道及陸橋等設施，對都市縫合、交通改善及城市發展具有關鍵意義。

黃偉哲強調，完成「鐵軌接合」後，象徵地上軌道與地下化軌道正式銜接，鐵路進入市區順利切換至地下化系統，為台南鐵路地下化工程寫下歷史性的一刻。期盼未來透過鐵路地下化縫合城市空間、提升鐵路運行效率，帶動整體都市發展。持續與中央密切合作，完成全國六都鐵路立體化的最後一塊拼圖。

陳世凱表示，台南鐵路地下化工程昨天完成鋼軌無縫接合，象徵工程邁入新階段，後續電機、電車線及號誌等工程陸續展開。交通部全力推動第一階段工程於今年內達成通車目標，讓市民實際感受鐵路地下化帶來的改變。

鐵道局表示，「台南市區鐵路地下化計畫」工程起點位於永康大橋站南端，向南經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，行經北區、東區及仁德區等行政區域。

交通局表示，昨天接軌位置約在青年路平交道下方，地下化完工後，將縫合鐵道兩側道路，建構完整道路系統，提升整體道路系統可及性與服務水準，促進都市均衡發展，帶動城市整體發展動能。後續林森站、南台南站預計118年9月及119年9月完工啟用，未來可望為市民帶來更安全、便捷且嶄新的鐵道服務。