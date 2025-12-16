南鐵地下化最新亮點 百年壽陸橋將抬升入空中走廊綠園道先行啟動

百年壽陸橋(四維地下道)未來配合南鐵地下化後綠園道規劃，原則上結構體抬升融入「空中走廊」設計。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區鐵路地下化工程持續推進，預計明年底先完成軌道下地通車，後續公園道路也將陸續開闢。南市工務局長陳世仁今(16)日表示，整體地下化公園道計畫總經費近60億元，已匡列在交通部中央預算，不受新版財劃法影響。

焦點之一是百年壽陸橋的保存。壽陸橋建於日治時期，曾是台南早期重要交通陸橋，跨越德慶溪，是城市水運到鐵道時代的歷史見證。民間曾發起連署希望保留這段城市記憶。陳世仁指出，市府將配合公園道整體規劃與空中走廊設計，把壽陸橋一同抬升，形成兼具休憩與展示功能的空間，詳細設計最快明(2026)年完成後將對外說明。

南鐵地下化公園道全長約5.94公里，計畫內容包括公園道闢建、文資遺構移回展示、南台南副都心壓力箱涵，以及立體設施拆除填平。工程預計明年12月完成設計、2027年3月辦理標案、9月開工，2030年12月完工。陳世仁指出，公園道明年7月就會先行啟動，不必等南鐵地下化正式通車，讓市民提前感受城市改變。

陳世仁也直言，台南市區鐵路地下化工程自2019年在黃偉哲市長任內動工，明年可看到公園道與拆除工程的雛形，逐步完成台南都市縫合，具有重要意義。這條綠園道將沿鐵路軸線打造連續綠帶，步行、自行車與休憩空間兼具，空中走廊串聯城市節點。壽陸橋融入設計後，市民在享受綠意的同時，也能感受台南從水運到鐵道的歷史脈絡，呈現都市縫合與文史保存兼具的價值，展現台南400年城市發展故事。

百年壽陸橋見證鐵路史與南市都市發展。(記者洪瑞琴攝)

南鐵地下化預計明年底下地通車，新車站啟用。(記者洪瑞琴攝)

