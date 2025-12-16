南鐵地下化 壽陸橋擬抬升保留

台南鐵路地下化預計明年底下地通車，沿線鐵道景觀將蛻變為綠園道，已近百年的民族路四維地下道（壽陸橋），傾向原地保留後抬升，納入綠園道設計。（曹婷婷攝）

台南鐵路地下化明年底正式下地通車，沿線鐵路地景將蛻變為綠園道，綠覆率達70％，現已完成基本設計，民國116年3月招標，預計119年完工。趕在下地通車前，明年擬先拆除府連東路南北側地下道、鐵橋，至於近百年的壽陸橋（四維地下道）傾向原地抬升保留。

台南鐵路地下化工程全長8.23公里的隧道主結構已於10月底完工，隨著明年底下地通車，也正式宣告台南交通建設邁向全新里程碑；伴隨南鐵地下化，除了完成都市縫合，鐵道變身綠廊的計畫也備受矚目。

工務局長陳世仁說，鐵路地下化公園道開闢計畫總經費59.705億元，北起柴頭港溪、南至中華陸橋旁的立德十一路，全長5.94公里，全線綠覆率將達70％，可望成為民眾行走、休憩的最佳場域。綠園道預計明年底完成設計，116年3月招標，希望同年9月就能開始施工，目標119年完工。

他提到，相關工程經費均已納入鐵路地下化後續計畫，由中央補助支應，預算已編列完成，不受《財劃法》影響。

因應南鐵地下化啟用在即，沿線總共有23處橫交立體設施也將在鐵路下地後消除。其中，工務局負責主要6處地下道、陸橋拆除、整平作業，包括東門陸橋、中華陸橋、大同地下道、府連地下道、四維地下道、小東地下道共計6處，期能降低交通阻隔。

工務局新建工程科表示，沿線幾項量體較大的設施包括小東地下道、四維地下道（壽陸橋）、中華陸橋等，仍須配合鐵路下地後，才有辦法施工。其中建於日據時期、近百年歷史的壽陸橋，雖未列入文資身分，原本預計拆除，但文史界疾呼這座橋見證台灣鐵道史與交通發展重要意義，要求保留，工務局傾向原地保留並抬升，納入綠園道景觀之一。

新建工程科提到，明年先期規畫會先就府連東路南北側的鐵橋與地下道發包、施工，預計明年7月就會發包，不必等到鐵路下地通車後再施作，希望盡早施工，消弭鐵路長期帶來的隔閡。