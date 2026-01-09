南鐵地下化 挖出清代軍械庫

台南道路下方不只有「甜蜜道路」，還充滿鐵質，透過考古，揭開府城軍事布局神秘面紗。（文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南道路下方不只含糖，還富含「鐵質」！台南市區鐵路地下化工程近期在台南車站後站及小東路南側的工區，發現一處高度鏽蝕塊狀物，經考古團隊初步調查，為清代「武器鏽塊」出土，透過考古，揭開府城軍事布局神秘面紗。

據調查，該塊狀物為埋藏在地下的砲彈群、砲管、軍刀和火槍槍管，因長期埋藏在地下而氧化，讓原本分散的金屬器，相互聚結成塊。經專業拆解，陸續整理出八支大型砲管、二十支小型砲管、超過兩千顆砲彈及頭盔、疑似刀刃與三十支槍管等，數量眾多，宛如一座小型軍械庫。

依據一八七五年的《臺灣府城全圖》，五次發現的武器鏽塊，恰巧位於清代府城大北門附近，且不遠處就是火藥庫（今成大榕園），歷史文獻也為此次發現，提供佐證資料。根據沈葆楨於清光緒元年（一八七五年）撰寫的〈報明臺郡城工完竣片〉：「又臺地向無軍裝火藥局，上年辦理防務購買洋槍以及軍火器械等項，必須慎為存儲，方不虛麋；因於小東門內擇出空地，委員同洋匠按照洋式起造火藥局一所」，可知沈葆楨為儲藏防務軍械，在小東門內興建火藥局。

文化局指出，按《臺灣府城全圖》火藥庫地點，可推測火藥庫與火藥局應為同一處，考古團隊推測此次出土武器鏽塊，可能是從火藥庫運到大北門附近存放的武器；可想見當時軍隊為方便取用軍事物資，將大批武器運至大北門附近暫存，然因歷史演變而埋藏於地下無人知曉。

文化局強調，城市土地長期承載城市發展記憶，不會因地面建築、街道和城市空間發展變遷而消失，就如市長黃偉哲所言，地方建設與文化資產保存是城市發展雙軌，唯有平行兼顧，才能保有城市歷史文化底蘊和迎向創新未來。