南鐵地下化 挖出清代軍火庫

台南鐵路地下化工程於台南車站後站、小東路南側工區挖掘1處高度鏽蝕塊狀物，經考古團隊調查、拆解，竟逐一整理出8支大型砲管、20支小型砲管、逾2000顆砲彈及頭盔、疑似刀刃與30支槍管等物品，宛如小型軍械庫，是南鐵地下工程沿線開挖以來，首前發現與軍火相關的遺構。考據文獻與地理位置，研判為清代將火藥庫運至大北門附近存放，至於何以深埋地下仍待調查研究。

交通部鐵道局執行下地工程，當初配合環評承諾，同步安排研究團隊調查文化資產和監看施工。據悉，一發現這處立體鏽蝕大型塊狀物，沒人清楚為何物？經拆解赫然發現竟是金屬製的武器，因長期埋藏在地下而氧化，導致金屬器物聚結成一大塊。

經考古人員拆解，陸續整理出8支大型砲管、20支小型砲管、超過2000顆砲彈等，數量眾多，宛如1座小型軍械庫。台南市文資處指出，相關文物均由鐵道局移置處理，並持續相關調查。

文化局考據1875年的「台灣府城全圖」，研判此次發現的武器鏽塊，恰巧位於清代府城大北門附近，且不遠處就是現今為成功大學榕園的火藥庫。

據地理位置及考據沈葆楨1875年撰寫的「報明台郡城工完竣片」，記載「又台地向無軍裝火藥局，上年辦理防務購買洋礮、洋槍以及軍火器械等項，必須慎為存儲，方不虛麋；因於小東門內擇出空地，委員同洋匠按照洋式起造火藥局一所」，可知沈葆楨為儲藏防務軍械，在小東門內建了火藥局。

文化局推測火藥庫與火藥局應為同一處，考古團隊認為本次出土武器鏽塊，可能是從火藥庫運到大北門附近存放，以便軍隊取用軍事物資，至於軍械確切年分及何以長埋地下塵封百餘年，仍待深入調查。