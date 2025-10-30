南鐵地下化 挖出清朝糖路

南鐵地下化在東門路一帶發現遺構，經考古團隊調查研判，台南清代「甜蜜道路」現身。（文資處提供）

記者林雪娟∕台南報導

常有人說：「台南連空氣都是甜的！」如今這句話，有了歷史見證，在清代的台南，道路竟然真的是「甜」的！文資處表示，台南市區鐵路地下化工程持續推進，在鄰近東門路一帶發現一系列豐富的遺構與遺物，經考古團隊調查研判，台南清代「甜蜜道路」現身，印證台南果然是「全糖市」！

考古團隊研判，該區域正是清代府城的重要道路遺跡。遺構所在地位於當時的祝三多境（今新樓醫院周邊），往南銜接的大路為自大東門出入的交通要道，周邊糖間林立，是當時府城製糖業的重鎮。清代《臺灣采訪冊》曾記載沿途「凡白糖行碎及舊污泥多遺棄其間」，可見當時製糖產業蓬勃，街道四周堆滿白糖碎屑與糖漏殘片，甜氣四溢。

此次發現遺構的東、西兩側，以三合土結構為邊界，結構間使用糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦殘片、灰漿與三合土面，透過混雜土方分層夯實的工法堆砌，修築成道路。考古團隊再以道路位置、形狀與走向進行比對，與一八七五年的「臺灣府城街道全圖」上所標示「牛車路」十分吻合。

文資處說，當時修築這段道路的工人們就地取材，使用周遭糖間遺棄的糖漏、瓷器、磚瓦，混雜著滿地掉落的糖碎屑，一起倒入地下夯實，成為道路級配，《臺灣采訪冊》中甚至記有道光年間夏天，大東門鄰近道路空地因不明原因地上突然「煙氣蒸騰」，散落在地面與地下的糖也隨之蒸散而出的煙氣瀰漫而出，讓當時台南空氣「含糖量」大幅提升。讓清代時期的府城，不只道路含糖，就連空氣中都充滿甜蜜蜜氣味。

考古團隊已完整紀錄並暫時移置保存相關遺構，未來鐵路地下化完工後的綠園道開闢計畫，將一併規劃納入該批珍貴考古遺構，讓民眾漫步綠園道時，能親身感受府城悠久的歷史層次與文化香氣。