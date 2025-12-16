南鐵地下化 百年壽陸橋保留抬升

配合南鐵地下化明年底通車，四維地下道百年歷史壽陸橋保留抬升，成為軌道新地標。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市區鐵路地下化工程敲定將於明年十一月底軌道下地通車，工務局後續承接公園道路開闢。工務局長陳世仁十六日發表年終成果時表示，整體總經費近六十億元，已匡列在交通部中央預算，不受新版財劃法影響，主要亮點是四維地下道基座、已百年歷史「壽陸橋」將予以保留並抬高，成為新鐵道的文資地標景觀。

陳世仁說，壽陸橋建於日治時期，曾是台南早期重要交通陸橋，跨越德慶溪，是城市水運到鐵道時代的歷史見證，民間曾發起連署希望保留這段城市記憶，文資程序尚未完成，但市府將配合公園道整體規劃與空中走廊設計，把壽陸橋抬升，形成兼具休憩與展示功能的空間。

這條綠園道將沿鐵路軸線打造連續綠帶，步行、自行車與休憩空間兼具，空中走廊串聯城市節點。壽陸橋融入設計後，市民在享受綠意的同時，也能感受台南從水運到鐵道的歷史脈絡，呈現都市縫合與文史保存兼具的價值，展現台南四百年城市發展故事。

南鐵地下化公園道全長約五點九四公里，計畫內容包括公園道闢建、文資遺構移回展示、南台南副都心壓力箱涵，以及立體設施拆除填平。工程預計明年十二月完成設計、後年年三月辦理標案、九月開工，二０三０年十二月完工，公園道明年七月先行啟動，不必等南鐵地下化正式通車，讓市民提前感受城市改變。