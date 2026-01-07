南門市場回來了！重建完工趕上年貨檔期 1／27前攤商全進駐

有一甲子歷史的桃園南門市場去年慘遭祝融，桃園市長張善政7日宣布攤商將於20日起陸續進駐，兌現「讓攤商安心過年」的承諾。(蔡依珍攝)

「南門市場回來了！」有一甲子歷史的桃園南門市場，去年11月5日晚間慘遭祝融，重創攤商生計，桃園市長張善政7日宣布，市府兌現「讓攤商安心過年」的承諾，採用最快速的鋼構工法重建臨時市場，攤商將於20日起陸續進駐，目標在27日前完成，全力趕上農曆年最旺的採買檔期。

張善政表示，農曆春節是傳統市場一年中最重要的關鍵時刻，市府當初許下承諾，絕不讓受災的合法攤商因為火災錯失做生意的黃金時間。為達成盡快恢復營運的目標，重建工程特別選用時效最快的鋼構工法設計，目前臨時市場已順利完工，規畫1月20日讓攤商陸續進駐，27日前要完成全面進駐，讓攤商能安心準備，迎接農曆過年的採買人潮。

「這個過程其實相當不簡單！」張善政指出，重建期間由副市長王明鉅密集召開會議督導，統合都發局建管單位鑑定結構安全、環保局清運廢棄物，以及經發局協助未受損區域復電等工作。回顧工程期間甚至還遭遇颱風來襲，但在各局處通力合作下，每一關都順利克服，市府團隊更與在地居民召開數十場協調會，日以繼夜溝通細節，辛苦不足為外人道。

「南門市場回來了！」張善政特別感謝各局處在第一線的努力，讓攤商如期進駐的目標得以達成，他強調，此次火災是危機也是轉機，市府將藉此機會重新檢視傳統市場安全，一併整頓南門市場周邊過去較為混亂的區域，期許透過火災後的整理，能讓周圍的交通動線與環境衛生獲得實質提升，讓南門市場不僅維繫過去的興盛，環境也要愈變愈好。

