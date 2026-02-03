南門市場大火後更心寒！10老攤商遭市府淘汰...「雞捲姨」斷炊還得養孫喊救命

南門市場大火後，南昌西街10間老攤商被市府淘汰。圖／資料畫面

桃園南門市場2025年11月5日深夜發生大火，約2／3的市場遭火舌吞噬，南昌西街10間攤販首當其衝，停業長達2個月後，等來的不是復業通知，而是必須與92人抽籤競爭臨時攤位，讓不少老攤商被迫失業。一間經營近50年的炸物點心老店也難逃衝擊，老闆如今不僅生計無著，還肩負供養年幼孫子上學、吃飯的重擔，處境令人唏噓。

南昌西街10老攤商被迫失業...「雞捲姨」家中斷炊還得養孫子

根據《CTWANT》報導，南昌西街一間販賣花枝捲、雞捲等炸物點心的「雞捲姨」張彩頤，多年前就領有固定攤販營業許可證，但在大火過後卻不被市府承認，被迫與92人抽籤爭取臨時攤位，如今包含自己在內的10個老攤商「全軍覆沒」，被迫失業。

張彩頤悲痛表示，在南門市場外圍擺攤將近50年，年紀一把出去外面找工作根本沒有老闆願意聘用，且自己中年就喪夫，好不容易把3個兒子養大，不料幾年前又逢幼子離世、媳婦出走，目前還得獨自撫養8、9歲的孫子上學、吃飯，「我不賺錢怎麼辦？」

回想過去幾十年的擺攤生活，她也感慨表示，靠著這個生意維持家計，2019年還遇上當地黑幫「黑人家族」強收保護費，如今更被迫失業，曾想過申請補助，但礙於家中有房子無法成功申請，家中宛如斷炊，希望政府能介入協助南昌西街攤商生計問題。

領有合法攤商證卻不被承認！疑出現人頭名義抽籤

據了解，去年那場大火導致南華街和南昌東、西街攤商受損嚴重，不過隨著市場慢慢復原，不少南昌西街攤販卻發現自己的攤位沒有被保留，反而被畫成4個攤位，納入19格臨時攤販中，由92人共同抽籤競爭營業權。

報導指出，多名南昌西街攤販手上都拿有多年前由南門市場地下商場核發的合法攤商證，這些攤商眼見地下商場人潮稀少，因此改到地面街邊擺攤，並成立自治會，管理營業、清潔事宜，多年來與政府達成默契，不曾被取締。

一名攤商氣憤表示，這次抽籤出現許多人以員工人頭、朋友名義，拿個清潔費證明，找里長蓋章就能來抽籤，最終導致老攤商被迫失業。

南昌西街自治會長蔡泓宗無奈說道，南昌西街不少攤商平均年齡都超過60歲，甚至還有小兒麻痺患者，如今連維持生計的飯碗也沒有，呼籲市府能將這些攤商納入管理，留給大家一條活路。

桃園市經發局強調攤商「違法營業」

對此，桃園市經發局回應，南昌西街攤商雖經營許久，但長年佔用道路、違法經營，因此在災後整理出19個攤位開放抽籤，攤商們須提供管理委員會名冊、管委會證明文件、里長證明書、清潔費或現場營業照片、租賃契約等資料，證明「有實際營業事實」才能報名。

經發局也強調，第一時間已盤點出可釋出空間，希望能趕在過年前恢復營業，相關沒有取得攤位的攤商，也會持續觀察市場中是否還有可利用的環境，目前仍在研議中。



