南門市場大火後第3天 市府全力協助災後復原與攤商財損評估

【記者張沛森／桃園報導】桃園市南門市場大火燒毀近三分之二攤位，市府團隊於第一時間啟動各項復原工作，目前已進入災後第3天，相關單位持續加速現場復原與攤商協助作業，並同步展開保險、鑑價及安全檢測程序。

桃園市府表示，昨天上午已邀請火險公司人員進入現場確認保險範圍及相關理賠事項，初步了解部分攤商可能涉及裝潢與設施設備等項目之理賠，相關財損將由市府統一協調鑑價師進行評估，後續將統一對外說明，以避免訊息混亂。

針對攤商關心的財損補償問題，市府強調目前正在積極盤點相關法源及可行方案。由於政府機關在補助或補貼上必須依據法定程序進行，目前正研議參考外縣市或中央相關案例，以尋求合法可行的補助依據。若確認可行，將再行提報市長與相關會議研議後公布，期盼以最快速度提供攤商實質協助。

目前南門市場水電團隊同步展開復電檢查與安全確認作業，保險公司與鑑價師亦已啟動現勘評估。後續將依火災鑑定報告結果，統籌進行修復及復原計畫，確保攤商安全復業。市府也提醒攤商，若因火災導致生活陷入困境，可透過區公所申請「急難救助」補助，協助度過臨時困難。

在現場復原部分，非封鎖線外區域今天上午9時至下午4時開放攤商進場取回個人物品。市府再次強調，封鎖線內區域結構嚴重毀損且部分區域有塌陷風險，請切勿擅自進入，以避免發生危險。

考量災後現場環境與衛生安全，環保局已派員執行南門市場周邊消毒作業，今天將加派人力進行現場垃圾清除與環境整理，確保市場周邊環境整潔安全。

現場毀損的攤位已拉起封鎖線。桃園市府提供

南門市場大火。經發局提供

