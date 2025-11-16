南門市場大火後首拆！市府17日組應變中心全面接管
桃園區南門市場5日慘遭祝融，桃市府積極推動火災復原作業，建築管理處將於17日上午8時起在文化街集結，並於8時30分正式啟動災損區域拆除工程。為確保作業安全並迅速完成前置處理，市府同步成立「應變中心（聯合稽查小組）」，自17日至19日每日7 時至16時進駐南門活動中心，視狀況調整天數與時間，全程掌握作業進度。
南門市場災損拆除應變中心由警察局、環保局、建管處、養工處、交通局、經發局及桃園區公所共同組成，統籌拆除、交通管制、環境維護、輿情蒐集與民眾協調等任務。
拆除期間，建管處將負責災損區域拆除及文化街圍籬設置；警方將在周邊派員維持秩序，加強取締妨礙交通與違規佔用道路情形，並協助沒入違規攤棚；環保局將同步進行廢棄物清運、環境稽查作業；交通局則將調整路型並設置交維警示；區公所亦會協助公告張貼、民眾溝通與輿情處理，避免衝突發生。
市府提醒，拆除期間文化街及市場周邊將實施交通管制，部分路段可能短暫封閉，請民眾配合現場指引，避免進入施工區域，以維護自身安全；周邊攤商亦請留意相關公告並配合作業調度。
市府已於11月14日下午3時30分召開地方說明會，說明後續拆除及復原作業進程，並持續與在地攤商保持溝通，呼籲民眾與攤商共同配合，讓拆除作業順利完成，也將以最快速度推動後續重建工程，協助南門市場早日恢復正常營運。
