南門市場大火重創攤商生計 張善政承諾儘速修復「讓攤商安心過年」

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市南門市場5日發生重大火警，近三分之二面積遭燒燬，造成多數攤商生計受創。桃園市議員黃瓊慧、許家睿與李宗豪今（7）日於市議會總質詢中聯合請命，盼市府協助攤商儘速恢復營業，並以此事件為警訊，全面盤點全市傳統市場的消防安全。

桃園市議員李宗豪（左）、黃瓊慧（中左）、許家睿（中右）、桃園市長張善政（右）。

黃瓊慧指出，南門市場擁有超過60年歷史，是許多桃園人共同的「廚房記憶」，不僅深受地方居民依賴，連藝人蔣偉文等人也在社群平台上發文表達關心，可見市場在市民生活中的情感地位。她強調：「東京人的廚房是築地市場，桃園人的廚房就是南門市場。」呼籲市府正視攤商的困境，協助他們儘速復業，讓今年的年節不再成為「難過年」。

藝人蔣偉文發文表示經常去南門市場，發生大火相當難過。（圖／Jacko蔣偉文 Facebook）

市長張善政表示，他在火警發生當日便指示相關局處全力協助，並由副市長王明鉅與經發局召開多次會議研擬重建方向，今日上午經發局也再次前往現場召開協調會。張善政說明，市府將持續整合消防、經發、工務等單位，針對攤商安置、場域修復及安全檢測三方面同步推進，目標是在安全無虞的前提下，讓攤商於農曆年前重新開張，以「安全無虞、儘速復業」為最高原則，期盼能在農曆年前讓攤商重返崗位、安心過年。

市議員許家睿則進一步建議，除了南門市場的重建與輔導外，應同步盤點全市傳統市場的防火設備與結構安全，尤其對於老舊市場或攤販與民宅混合區域，須加強稽查與改善。李宗豪也指出，桃園許多傳統市場如八德、大湳及龜山等，均存在電線老舊、巷弄狹窄、消防車難以進入等問題，「南門市場這場火災再度提醒我們，傳統市場的用電與消防安全不能再忽視。」他呼籲市府以此為契機，輔導攤商汰換老舊電線與設備，防患於未然。

南門市場發生大火，起火原因疑似與電線走火有關。（圖／Jacko蔣偉文 Facebook）

張善政回應，市府已將傳統市場列為消防安檢重點項目，將針對外攤亂拉電線、用電安全及消防通道等問題加強稽查，並要求經發局提出後續改善計畫。他強調，南門市場不僅是地方經濟的重要命脈，更是桃園人的共同記憶，市府會全力協助攤商重建生計。

