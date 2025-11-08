南門市場大火！凌濤驚爆綠營民代開直播秀：極其諷刺和傻眼

桃園南門市場5日晚間發生重大火警，現場攤商損失慘重，市府緊急啟動因應措施。國民黨桃園市議員凌濤表示，從第一天惡火當下，就有綠營民代穿梭火場大開直播，把火場當直播秀場影響救災，不甚妥當，不只脆（Threads）友，市民也傻眼。

凌濤關注南門市場後續重建。（圖取自凌濤臉書）

凌濤今天（8日）在臉書發文表示，桃園南門市場大火，市政府、攤商及所有市民，一起努力提出補償方案、中繼地點、重建設計。昨日他與辦公室主任分進合擊，在議會研究可能方案、也參與自救會座談、傾聽攤商訴求將意見管考，務必要回應所有受到損害的攤商，有妥適的保障。

然而，凌濤進一步指出，從第一天惡火當下，就有綠營民代穿梭火場大開直播，影響救災，非行政人員公權力對救災使不上力，消防局同仁還要花時間關照，畫面實在難以接受，對於希望趕快撲滅大火的攤販眼裡，更是極其諷刺與傻眼。救火本來就是第一，當現場火還在搶救，拿貼滿名字相片的文宣去選舉，「也把火場當直播秀場」，不甚妥當，不只脆友，市民也傻眼。

凌濤關心攤商災損問題。（圖取自凌濤臉書）

對於南門市場的緊急措施及重建，凌濤強調，他們也整理方向要求市政府一定要回應市民的心聲；對於攤商希望盡快進入現場整理貨品與設備，避免颱風造成二次損失，並希望市府儘速規劃中繼市場或原地開業方案，也願意配合重建但要明確時間表，經發局回應：1、火場鑑定將在七天內完成，今天也有結構技師到場確認安全，鑑定結束即可進入。2、同時評估以南門公園作為臨時市場或於市場內搭棚經營。3、長期會整合攤商意見盡快推動重建。

凌濤也指出，在災損與補償方面，攤商希望災損能「從寬認定」，並設立單一協助窗口，我們也要求桃市府儘速找到相關法源，同時讓保險公司與估價師進場評估。此外，「廢棄物清運、豬肉攤營業、貸款及交通管制」等問題也急需市府協助，我也會持續追蹤，並要求市府盡速完成鑑定、明確中繼及重建規劃，並開設便民窗口，提供攤商最直接的協助。

凌濤最後強調，救災必須尊重專業，重建必須妥適規劃，都不應該有任何人影響第一時間第一線的救災，也不應該為了攻擊市政府的政治利益，而影響南門市場重建腳步。大家一起加油，讓南門市場風華再現。

