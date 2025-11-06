南門市場大火！張善政被罵線上勘災 他搬10年前「打卡市長」打臉青鳥

桃園市桃園區南門市場5日晚間起火，桃園市長張善政隨即在臉書公布最新情況，卻遭青鳥酸「線上勘災」。（圖／桃園市經濟發展局提供）

位於桃園市桃園區的南門市場昨（5）天晚上9時許發生大火，火勢在當天晚間11時50分獲得控制，但市場大約3分之2的區域受損，災情慘重。市長張善政凌晨在臉書說明最新狀況，不料被青鳥罵「線上勘災」，對此臉書粉專「政客爽」搬出2015年的「打卡市長鄭文燦」反擊了。

張善政今（6）日凌晨在臉書發文，透露南門市場大火，市府全力應變，他在接獲通報後，立刻指示消防局強化救援，同步啟動跨局處應變機制，由警察、環保、經發等單位掌握現場安全與後續復原狀況，並特別叮嚀所有人員注意自身安全。

貼文曝光後，多數網友都感謝市府團隊的辛苦，然而也有人不滿開嗆：「半夜新店開到桃園半小時就到了，你沒到現場是在睡覺嗎？你睡得著？」提到其他縣市首長都可以第一時間到現場，但張善政早上8點40分才到，「你當自己上班族打卡上班？而不是地方父母官嗎？」

對此，臉書粉專「政客爽」痛批，青鳥一直強調市長張善政應該去火災現場，他只好搬出2015年被罵爛的「打卡市長鄭文燦」，當時桃園新屋大火，桃園市長鄭文燦在臉書「現場轉播」現場救災情況，結果被網友砲轟「在如此危難之際，市長怎麼還有空上臉書PO文？」鄭文燦因而被譏笑為「打卡市長」。

「政客爽」提到，鄭文燦在火災的當下連發4篇臉書文，內容超像一個鄉民還是記者，例如「大悲，6位消防隊員不幸殉職」，他認為這樣的內容毫無重點，也沒說要怎麼協助處理大火，下場當然是被網友罵爛，「作為市長發生大火，最重要的是協調資源、整體規劃善後，而不是到火災現場作秀」。

