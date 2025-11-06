南門市場大火「2/3區域全毀」 張善政：10月中才消防安檢

桃園南門市場大火，現場2/3區域嚴重受損。（翻攝黃瓊慧臉書）

桃園市南門市場昨（5日）晚9時許發生嚴重火警，還不斷傳出爆炸聲響嚇壞附近居民，火勢獲控制後有約2/3區域都受損，市長張善政今（日）表說明後續補救方向，也坦言南門市場內部10月中才完成消防安檢，理應沒問題。

此起火警發生後，警消21時35分接獲報案，派遣79人37車（2救護車）前往現場拉水線灌救，經過數小時後於23時50分控制火勢，不過市場嚴重受損，約有三分之二區域形同焚毀。

南門市場大火，攤商一夕之間被燒毀。（翻攝桃園市議員張碩芳臉書）

南門市場才剛做消防安檢 張善政：理論上沒問題

張善政今上午前往視察，針對如何協助近期無法營業的這些攤商們，他強調暫停攤位租金自然不用說，經發局也會研議看要如何補助；另外還未重建完成前，會盡快找鄰近地方整理一下做中繼市場，讓攤商能夠到附近營業。

南門市場重建可能要一段時間。（翻攝張善政臉書）

張善政也坦言，南門市場10月中才完成消防安檢，理論上沒有問題，至於是否因外攤較多而有拉電線出去問題，尚待了解中。

