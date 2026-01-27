南門市場將嶄新營運 攤(鋪)位27日全數點交完成

桃園市桃園區南門市場將嶄新營運，攤(鋪)位二十七日全數點交完成。（經發局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市南門公有零售市場於一一四年十一月五日晚間發生火災，市府即刻啟動災後復原機制，全力推動市場重建與攤商復業作業。市府表示，市場攤（鋪）位復原工程已於二十七日全數完成點交，四十二個攤（鋪）位均已交付攤商使用，南門市場即將以嶄新面貌重新營運，迎接民眾回流採買。

南門市場攤位復原工程自一一四年十二月二十七日進場施作，於一一五年一月二十日至二十七日完成設置與點交作業，並同步調整施工圍籬範圍。南門市場將全面恢復開放，提供民眾安全、舒適且完善的購物環境，協助攤商穩定復業、重建市場機能。

除市場相關復原外，市府亦同步完成市場周邊環境改善工程，包括重新劃設道路標線，完善交通動線配置，兼顧行人通行安全與攤商、民眾進出市場之便利性；同時針對文化街既有水溝進行改善，提升排水效能，降低積水風險；並加設路燈設備，強化夜間照明，提升周邊環境明亮度與行走安全，整體市容與使用品質均獲得顯著改善。

另考量周邊攤販之安置需求，市府亦同步規劃新增十九格臨時攤位，並採公開抽籤方式辦理，以確保程序公平透明。抽籤過程全程邀請政風人員到場監督與見證，強化公正性與公信力。

為迎接南門市場重新營運，市府預告將於一一五年二月五日（四）上午八時起，在南門市場辦理「開市大吉」集客活動，並於二月五日(四)、二月六日(五)及二月十日(二)連續三日發放買菜金。