南門市場復業！他讚張善政：不靠泡麵刷存在

▲南門市場趕在農曆年前復業，桃園市長張善政也前往現場勘查。（圖／翻攝自詹江村臉書）

[NOWnews今日新聞] 桃園南門市場去年11月深夜突發大火，火勢延燒近3小時才獲控制，市場約三分之二區域都付之一炬，損失慘重；而市長張善政因第一時間未露面，僅在社群上說明最新消息，挨批只會「線上勘災」。如今，南門市場趕在農曆年前奇蹟式復業，這也讓桃園市議員詹江村大讚，會做事的人，不需要靠在火災現場泡麵證明存在感。

「這就是為什麼張善政總是讓綠營氣得牙癢癢的原因。」詹江村指出，因為這位不會作秀的理工男，最終都會用成績讓民進黨跟小丑一樣。他提到，南門市場大火發生時，三寶議員衝到現場泡麵給消防員吃，掌握狀況但不願意到現場干擾救災的張善政，反而被三寶議員和綠營側翼一直酸。

據詹江村了解，張善政當晚不僅人在桃園官邸掌握狀況，火勢撲滅後在隔天一大早就到現場；重建的過程中，張更是親自去現勘好幾次，一樣沒有大肆宣傳。他表示，自己也一直盯著市府的重建進度，攤開時程，市府真的很值得肯定。

詹江村直言，火災後，各局處立刻分頭行動，投入廢棄物清運、環境消毒、復電作業、土地鑑界、整地作業，也整頓周邊交通與公共安全，在最短時間內，讓市場能夠做生意。「會做事的人，不需要靠在火災現場泡麵證明存在感。」詹江村強調，奉勸在議會的民進黨同事，和青鳥側翼勾結一直帶風向，但真的帶不走桃園市民真實的感受，反而是讓民進黨越來越被厭惡。

