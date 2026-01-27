南門市場火災後復原完成 2月初開市迎人潮回流

南門市場即將以嶄新面貌重新營運，迎接民眾回流採買。圖：經發局提供

桃園市南門公有零售市場於114年11月5日晚間發生火災，市府即刻啟動災後復原機制，全力推動市場重建與攤商復業作業。市府表示，市場攤(鋪)位復原工程已於今(27)日全數完成點交，42個攤(鋪)位均已交付攤商使用，南門市場即將以嶄新面貌重新營運，迎接民眾回流採買。

南門市場攤位復原工程自114年12月27日進場施作，於115年1月20日至27日完成設置與點交作業，並同步調整施工圍籬範圍。南門市場將全面恢復開放，提供民眾安全、舒適且完善的購物環境，協助攤商穩定復業、重建市場機能。

廣告 廣告

抽籤過程全程邀請政風人員到場監督與見證，強化公正性與公信力。圖：經發局提供

除市場相關復原外，市府亦同步完成市場周邊環境改善工程，包括重新劃設道路標線，完善交通動線配置，兼顧行人通行安全與攤商、民眾進出市場之便利性；同時針對文化街既有水溝進行改善，提升排水效能，降低積水風險；並加設路燈設備，強化夜間照明，提升周邊環境明亮度與行走安全，整體市容與使用品質均獲得顯著改善。

另考量周邊攤販之安置需求，市府亦同步規劃新增19格臨時攤位，並採公開抽籤方式辦理，以確保程序公平透明。抽籤過程全程邀請政風人員到場監督與見證，強化公正性與公信力。相關作業已於115年1月16日截止受理報名、1月20日公告審查結果、1月22日召開攤位抽籤會議、1月26日辦理攤位選位會議，並預計於1月31日前完成簽約及搬遷作業，全程秉持公平、公正及公開原則辦理。

南門市場即將以嶄新面貌重新營運，迎接民眾回流採買。圖：經發局提供

為迎接南門市場重新營運，市府預告將於115年2月5日上午8時起，在南門市場辦理「開市大吉」集客活動，並於2月5日(四)、2月6日(五)及2月10日(二)連續三日發放買菜金。活動期間，民眾至市場消費，不限金額，憑商品實體即可兌換100元南門市場加菜金，數量有限，兌完為止，期盼透過連續活動吸引人潮回流，帶動市場整體買氣，支持在地攤商。

南門市場是地方重要的民生據點，未來將持續強化市場管理與周邊環境維護，陪伴攤商穩定經營，讓南門市場以全新姿態，持續服務市民生活需求。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

蘆竹消防分隊獲捐贈「自動甦醒器」 強化緊急救護量能

卓榮泰稱「台灣」101惹議 凌濤狠酸：裝瘋賣傻卡位台北市長候選人