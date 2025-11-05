南門市場火災畫面曝光！瘋狂氣爆 恐受波及40里名單一次看

【緯來新聞網】桃園市桃園區南門市場5日晚上傳出火警，大量火焰竄出並伴隨濃密黑煙，現場民眾可聽見接連爆炸聲響，警消人員迅速到場展開滅火行動，搶救仍在持續，火勢至今尚未完全撲滅，起火原因仍待調查。

桃園南門市場火災。（圖／記者爆料網提供）

根據桃園市消防局表示，該局於當天晚間9時35分接獲通報，指出文化街上的南門市場起火，立即派出轄區隊伍前往。消防員到達後發現為1樓鐵皮屋發生火災，現場架設水線全力灌救，同時成功將現場1名83歲老翁帶離，所幸他並無受傷。

桃園南門市場火災。（圖／記者爆料網提供）

市府於晚間10時許進一步指出，此起火災對下風地區的空氣品質恐造成影響，提醒該範圍居民盡量留在室內，緊閉門窗減少外出。如有外出需求，應配戴口罩，呼吸道疾病患者及其他敏感族群請加強自我防護。

桃園南門市場火災。（圖／記者爆料網提供）

根據市府公布，可能受波及的區域包含：



●桃園區：玉山里、泰山里、龍山里、龍祥里、龍壽里、龍鳳里、中泰里、中德里、南門里、中平里、中山里、中路里、中聖里、中信里、中正里、文明里、南華里、西門里、光興里、長美里、西湖里、文昌里、文化里。



●中壢區：篤行里、仁德里、忠義里、復華里、中原里、福德里、內壢里、普強里、華愛里、仁愛里、普慶里、普仁里、普忠里。



●八德區：白鷺里、茄苳里、茄明里、永豐里。

