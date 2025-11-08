南門市場火災 桃市府全力協助災後復原與攤商財損評估
桃園區南門市場火災發生後，桃園市府團隊於第一時間啟動各項復原工作，目前已進入災後第3天，相關單位持續加速現場復原與攤商協助作業，並同步展開保險、鑑價及安全檢測程序。
市府表示，7日上午已邀請火險公司人員進入現場確認保險範圍及相關理賠事項，初步了解部分攤商可能涉及裝潢與設施設備等項目之理賠，相關財損將由市府統一協調鑑價師進行評估，後續將統一對外說明，以避免訊息混亂。
針對攤商關心的財損補償問題，市府強調目前正在積極盤點相關法源及可行方案。由於政府機關在補助或補貼上必須依據法定程序進行，目前正研議參考外縣市或中央相關案例，以尋求合法可行的補助依據。若確認可行，將再行提報市長與相關會議研議後公布，期盼以最快速度提供攤商實質協助。
此外，市府也提醒攤商，若因火災導致生活陷入困境，可透過區公所申請「急難救助」補助，協助度過臨時困難。
在現場復原部分，非封鎖線外區域8日上午9時至下午4時開放攤商進場取回個人物品。市府再次強調，封鎖線內區域結構嚴重毀損且部分區域有塌陷風險，請切勿擅自進入，以避免發生危險。
考量災後現場環境與衛生安全，環保局於前（6）日已派員執行南門市場周邊消毒作業，8日將加派人力進行現場垃圾清除與環境整理，確保市場周邊環境整潔安全。
目前南門市場水電團隊同步展開復電檢查與安全確認作業，保險公司與鑑價師亦已啟動現勘評估。後續將依火災鑑定報告結果，統籌進行修復及復原計畫，確保攤商安全復業。
桃園區公所表示，南門市場於105、106年間已完成第一波消防與水電改善工程，市府團隊對市場安全一直高度重視。7日亦親自參與地方說明會，充分聆聽並收集攤商意見，作為後續復原及輔導的重要參考。市府對此次火災造成的損失深感遺憾，將盡全力協助與陪伴攤商共同渡過難關，協助市場早日恢復營運，重建民眾信心。
