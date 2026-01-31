南門市場發春聯助選 柯文哲喊中正萬華唯一支持吳怡萱

民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌，31日上午前往中正區南門市場，替黨內議員參選人吳怡萱及許甫發送春聯。（民眾黨提供／丁上程台北傳真）

民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌，31日上午前往中正區南門市場，替黨內議員參選人吳怡萱及許甫發送春聯。外界關注同為中正萬華區、現任議員應曉薇的女兒應佳妤也相當受到「小草」的歡迎，柯文哲則表示，他與民眾黨都是「唯一支持吳怡萱」，因為民眾黨在中正萬華區只有提名她。吳怡萱則表示，上一屆應曉薇在這是第一高票，只要應佳妤能順利承接媽媽的選票，她應該就能夠拿到好成績。

柯文哲、黃國昌及民眾黨現任議員張志豪等人，31日上午前往南門市場替黨內議員參選人吳怡萱及許甫發送春聯。會前接受媒體訪問時，被問到北市「藍白合」態勢下，有部分藍營議員喊話市長蔣萬安未來要幫民眾黨參選人站台時要「謹慎思考」，因為柯文哲日前曾批評過蔣的施政。對此柯則表示，政策討論歸政策討論，這個社會應該要建立可以討論的氛圍，每個人提出每個人的想法。

廣告 廣告

柯文哲說，在這個社會中，每個人去做他最擅長、最喜歡的，合起來就是社會最大利益，就是這樣，不要說不同黨，同個黨裡面也時常會有各種意見，他倒覺得彼此有批評、有提出意見，這個很平常，這沒有什麼；至於被問到未來是否會替藍營的參選人站台，柯文哲表示，他相信今年民眾黨還是會提出很多參選人，因此還是會先以黨為主，行有餘力才會互相幫忙。

此外，由於中正萬華區現任議員應曉薇因官司纏身，爭取連任可能有變數，未來可能改由相當受到「小草」們青睞的女兒應佳妤接棒參選。柯文哲則表示，由於民眾黨在中正萬華區只有提名吳怡萱，所以他與民眾黨當然是唯一支持吳怡萱。

吳怡萱也表示，她非常感謝應佳妤身為一個年輕人願意帶柯P徽章，表示她認同柯P的理念。但由於自己是民眾黨唯一提名，希望大家可以支持她；此外吳也提到，在上一屆的議員選戰中，應曉薇在這裡拿下第一高票，因此應佳妤應該可以說是最資深新人，她只要能夠順利的承接媽媽的選票，應該就可以拿到好成績。

【看原文連結】