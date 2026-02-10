南門市場辦年貨人潮踴躍 張善政市長發福袋向攤商民眾拜早年

南門市場辦年貨人潮踴躍，桃園市長張善政發福袋向攤商民眾拜早年。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十日上午前往南門市場，視察市場重新開張情形。適逢農曆春節前夕，現場採買年貨人潮踴躍，張市長沿街發送福袋，逐一向攤商及民眾拜早年，氣氛熱絡溫馨。

經發局長張誠指出，市府自一一四年十一月初南門市場受火災影響後，即刻啟動市場整頓與復原計畫，積極協助攤商重返營運。十日市場正式重新開張，張善政親自到場發送福袋，與民眾熱情互動，期盼透過人氣帶動買氣，促進市場經濟活絡。

經發局表示，為提供市民更優質的採買環境，市府團隊陸續完成市場周邊路面刨鋪、標線劃設及路燈照明改善，大幅提升通行安全與環境明亮度；同時特別規劃魚市場土地作為機車臨時免費停車場，解決民眾停車問題。此外，配合重新開張，市場亦推出消費兌換限量加菜金活動，期盼透過各項貼心措施與優惠，鼓勵市民朋友踴躍回流，重現南門市場的熱鬧榮景。

經發局強調，市府在重建過程中同步強化公共安全、消防動線及空間秩序，確保消費環境安全，未來將以「安全優先、營運穩定、永續發展」為目標，陪伴市場與攤商共同成長，讓南門市場成為市民安心採買、充滿人情味的重要據點。

包括立法委員萬美玲、市議員黃婉如、林政賢、張碩芳、市府經發局長張誠、桃園區長許敏松等均一同出席活動。