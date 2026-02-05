南門市場農曆年前復業 詹江村曝內情 讚張善政總用成績讓民進黨像小丑

桃園市南門市場去年11月火警，重創攤商生計，不過已在農曆年前復業。國民黨桃園市議員詹江村認為，這就是為什麼桃園市長張善政總讓綠營氣得牙癢癢的原因，因其最終都會用成績讓民進黨跟小丑一樣。

詹江村今（5）日在臉書指出，南門市場奇蹟式的在年前復業，這就是為什麼張善政總是讓綠營氣得牙癢癢的原因，因為這位不會作秀的理工男，最終都會用成績讓民進黨跟小丑一樣；詹透露，南門市場大火發生時，民進黨的三寶議員衝到現場泡麵給消防員吃，而掌握狀況但不願意到現場干擾救災的張善政，反而被三寶議員和綠營側翼一直酸。

詹江村透露，發生火警當晚，張善政不僅人在桃園官邸掌握狀況，火勢撲滅後，在隔天一大早就到現場，重建的過程中，更是親自去現勘好幾次，一樣沒有大肆宣傳；詹說他也一直盯著市府的重建進度，攤開時程，市府真的很值得肯定，火災後，各局處立刻分頭行動，投入廢棄物清運、環境消毒、復電作業、土地鑑界、整地作業，也整頓周邊交通與公共安全，在最短時間內，讓市場能夠做生意。

「會做事的人，不需要靠在火災現場泡麵證明存在感」，詹江村奉勸在議會的民進黨同事，和青鳥側翼勾結一直帶風向，真的帶不走桃園市民真實的感受，反而是讓民進黨越來越被厭惡。

