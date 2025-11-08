南門市場重建進度受關注 凌濤批綠營火場直播失當干擾救災

凌濤強調，將持續監督市府於鑑定、補助、重建及便民服務窗口等進度，讓南門市場重現風華。圖：翻攝自凌濤臉書

國民黨籍桃園市議員凌濤今(8)日於臉書發文表示，南門市場火災發生後，市府、攤商及各界積極提出補償方案與重建規劃，他與辦公室主任同步在議會研究可行方案，並參與攤商自救會座談，傾聽意見並督促市府回應，確保受損攤商能獲得妥適保障。他強調，救災及重建都應尊重專業、強調效率，盼市府能以最快速度提出中繼與重建時程，讓市場早日恢復運作。

凌濤指出，火災當下正值消防人員全力搶救期間，卻有部分綠營民代穿梭火場直播取景，干擾現場救災工作，消防同仁甚至還得分心應對，讓攤商與市民都感到難以接受。他批評此舉「把火場當成直播秀場」，不僅失當，也對辛苦救火的消防人員與焦急的攤商極為不敬。他呼籲政治人物應尊重救災現場專業，不應以選舉操作干擾第一線行動。

廣告 廣告

凌濤呼籲政治人物應尊重救災現場專業，不應以選舉操作干擾第一線行動。圖：翻攝自凌濤臉書

針對攤商訴求，凌濤表示，市府已承諾七天內完成火災鑑定，並由結構技師確認安全後開放進入；同時評估以南門公園作為臨時市場或於市場內搭棚營業，並整合攤商意見推動長期重建。攤商亦盼災損能「從寬認定」，並設立單一協助窗口，加速保險、估價及補償作業。他強調，將持續監督市府於鑑定、補助、重建及便民服務窗口等進度，讓南門市場重現風華。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園最大社宅基地決標！預計這時完工將成鄰里核心

深夜強力打擊噪音車 蘆竹警提醒1行為「加罰3萬」