南門市場陷入火海！83歲翁搶命逃生 數百攤商營業成難題

【緯來新聞網】桃園市南門市場5日晚間驚傳火災，文化街一帶約在晚間9時許冒出大量濃煙，火勢快速擴散，多個攤位陷入火場，現場火光驚人。消防局緊急調派91名消防員與39輛消防車到場搶救，成功協助1名83歲劉姓長者逃離險境，所幸無人傷亡。

南門市場陷入火海。（圖／翻攝畫面）

初步調查，火警發生位置位於市場內部攤販區，建物為鐵皮搭建，燃燒速度極快。消防人員抵達後立即展開布水線作業，全力壓制火勢並防止蔓延至鄰近店面。期間傳出連串爆炸聲響，警戒一度升高至第二級，至晚間10時左右仍持續灌救。



桃園市經發局目前正評估6日是否開放營業，市場內外合計約有337個攤商，恐面臨短暫停擺風險。有業者透露，下午約2至3點清潔人員打掃後，市場內幾乎無人，沒想到傍晚竟發生火警，現場無法進入，也不確定自家攤位是否受到波及。



攤商群組稍早亦傳出通報，指出起火點疑似在魚市場後方，所幸人員皆平安。不過，許多商家擔心6日恐怕無法恢復營業，至於詳細起火原因及損失金額，目前消防單位仍在現場調查與鑑識中。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

花澤香菜宣布離婚小野賢章 結婚5年曝分開主因：節奏不同有摩擦

宇宙人睽違4年再插旗小巨蛋 魏如萱搶當嘉賓驚喜合體前團員