南門市場10月才安檢卻起火？于北辰揭「火警系統沒響！」

論壇中心／李佳穎報導

桃園市南門市場昨（5）日晚9時許發生嚴重火警，火勢獲控制後有約2/3區域都受損，市長張善政今（6）日表說明後續補救方向，也坦言南門市場內部10月中才完成消防安檢，理應沒問題。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》揭露，大火當下他有去現場，「當晚沒有看到張善政市長」，並且詢問了當地攤商說「當下火災警報系統沒叫！」

民進黨立委王定宇分析，依災防法，重大災難發生時行政首長要在場，因為他是總指揮官。依理，民選的張善政他是首長，不管怎樣都該到現場。

另外，于北辰勸說張善政市長，千萬別用盧秀燕的那一招處理，應該要務實面對，該賠的賠、該改善的改善、該究責的究責。

