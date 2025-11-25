南開科大推動自立支援照顧 打造社區長輩健康獨立的日常

錦梓社區據點長輩精竟抖擻體力充沛。（記者扶小萍攝）





南開科技大學推動大學社會責任（USR）計畫，致力於協助南投地區建立「自立支援照顧」模式。25日並於名間鄉錦梓社區關懷據點進行考核，以落實協助社區長輩達到日常生活獨立快樂安全的老化。

南開科大助理教授蕭玉霜指出，此計畫為教育部大學責任計畫已推動6年，3年前與左岸關懷協會合作，今年導入社區關懷據點，活動目的希望長輩在社區中強壯老化，採喝、吃、拉、動提升能力，適時適度喝水可助代謝，減少吞嚥功能退化；吃足夠蛋白質增強體力、免疫力，才能做到良好排泄與運動。

放鬆課程教學和實作。（南開科大提供）

自7月6日起至11月30日止辦理的「社區關懷據點自立支援種子訓練」，旨在推廣自立支援照顧意識，培育社區關懷據點人員成為自立支援專業照顧種子。並透過實務執行的方式，協助社區老人藉由自立訓練能夠達到日常生活獨立。

長輩們對自立支援課程實際體驗深具成效。（南開科大提供）

課程內容包含自立支援理念、照顧技巧、活動設計與帶領、生活日常化安排，以及長者功能評估等主題。參與者需將所學落實於據點，接受三次抽查輔導，以確保培訓落實於實務。

25日在名間鄉錦梓社區C級巷弄長照站進行實地考核，共有30名社區照顧服務人員參與，考核結果執行能力高達95分。

課程滿意度調查顯示，學員對課程內容與教師授課整體滿意度高達4.3 分，對自立支援理念的認知更提升至平均4.5分，認為自立支援能有效提升長者生活品質及延緩失能。

成果考核中，照服員（據點老師）在專業能力評分中平均達93.5分，顯示在照顧技巧、活動安排、人與環境管理及生活日常化安排等面向均具備穩定能力。分析指出四大能力仍可再精進，以達到完整的自立支援照護品質。

在實作展示環節中，照顧人員示範移位技巧、口腔清潔、彈力帶運動指導、吞嚥與營養照顧等內容，並呈現長期輔導下的據點執行成果。透過此計畫，不僅強化照服員專業能力，也讓社區長者能以更安全、自在與有尊嚴的方式生活。

南開科技大學表示，未來將持續推動自立支援培訓，並深化與社區組織的合作，使健康老化理念深入南投各地，打造高齡友善的居住環境。



