南關社大成果展 逾600人參與體驗

南關社區大學日前在歸仁文化中心廣場舉辦一一四年度學習成果展，超過五十個班級共襄盛舉，以靜態和動態方式呈現學習成果，展現民眾對學習的熱情，活動吸引逾六百位民眾參與。

南關社大表示，辦學以來持續推動地方文化和綠生活，培育多位人才，今年度石雕班學員在台南市石雕技術保存者董炎山藝師的教導下一同策劃師生聯展，展現傳習成果，師生特地排班導覽；而傳統工藝竹編、剪黏、春仔花的師生也於現場展示作品，另推出工藝ＤＩＹ，讓民眾近距離欣賞和體驗傳統工藝。

社大串聯在地青農與農業小旅行講師，推廣食在地與環境友善理念，現場販售自家生產蔬果，購買人潮眾多，皆以行動支持在地農業；青草班則準備香包ＤＩＹ，讓民眾觸摸和品聞青草，調配比例製作香包，從周遭植物提升民眾對環境的關注。

南關社大於在地深耕逾二十年， 積極連結社區，今年特邀請關廟東勢社區多次獲獎的旺萊寶貝隊帶來創意宋江陣，以自製竹編武器結合民俗文化資產的表演，活潑熱鬧，為現場增添文化色彩。千歲團的活力也展現「活到老，學到老」的精神。

「成果展呈現多元的學習實踐成果，見證學員們的成長、蛻變。」南關社大表示，民眾到社大學習使人生更加精采豐富，也加深對在地的認同，期待透過成果展鼓勵更多人加入學習行列。南關社大一一五年春季班現正招生中，報名資訊請洽社大官網、粉專或電話洽詢。