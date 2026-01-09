南關線中央廚房 陳皇宇催出拼圖

議員陳皇宇多年來催生南關線學校設置中央廚房，終於完成拼圖。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市持續推動中央廚房設置與改善，並逐步增加營養師的編制與穩定廚工人力，為校園午餐的衛生與營養把關，今年度校園午餐公辦公營廚房占比達九成四，聯合供餐比率為七成五，皆為六都第一。其中南關線中小學中央廚房設置最後一塊拼圖，順利落腳關廟國小。

對此，陳皇宇表示樂觀其成，強調完整照顧南關線學校孩子們的健康發育，中央廚房設置刻不容緩！他多年前在總質詢時，不斷提出建議，獲得市長黃偉哲支持，並簽下「興建中央廚房承諾書」，期間也至關廟國小現勘，終於覓尋適合興建中央廚房場地，雖在關廟區，未來也有機會擴大規模，涵蓋到北歸仁區只有桶餐的學校，讓學童的營養午餐得到穩定供應。

去年底，在立委王定宇協助下，中央廚房的設置經費終於到位，建設中央廚房，並供給周遭「衛星學校」，學童健康飲食，大大提升，完成南關線中央廚房最後一塊拼圖，讓照顧學童能吃得營養美味又放心。