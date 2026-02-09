南陶藝響陶藝展覽新營文化中心開展 百件作品打造南方工藝新視界

台南市陶藝學會策畫的年度展覽「南陶藝響」即日起於新營文化中心盛大展出，歡迎民眾來感受南方土地與創作者心靈激盪出的共鳴與靈光。（記者李嘉祥攝）

台南市陶藝學會策畫的年度展覽「南陶藝響」即日起至22日於新營文化中心第三畫廊、文物陳列室、雅藝館三處展館盛大展出，此場展覽以「響」為題，象徵陶藝創作者間的交流互動，亦寓意土地、文化與時代精神的回聲，市長黃偉哲歡迎喜愛陶藝與文化創作民眾把握機會來欣賞。

新營文化中心指出，此場展覽參展者包括台南市陶藝學會50位會員及青年創作者，共計展出100件作品，類型涵蓋傳統柴燒、釉彩工藝、現代造型及互動科技等多元領域，不僅體現陶土在地文化脈絡中的溫度，更透過形體、色彩與聲光的交織，呈現創作者將生活美感轉化為藝術語彙的獨特視角，以及南臺灣陶藝深厚的文化底蘊與創作能量，內容豐富精采。

台南市陶藝協會及策展團隊強調，「南陶藝響」不僅是一場陶藝展覽，更是一場以「陶」為媒介的文化對話，期盼觀者在欣賞作品之餘，也能感受南方土地與創作者心靈間激盪出的靈光與共鳴，未來也會持續推動陶藝文化的傳承與創新，讓更多民眾看見南台灣陶藝的多元風華。