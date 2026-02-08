南陶藝響 百件作品展多元風華

台南市陶藝學會總幹事謝家軒《藝響》陶藝作品，呈現生活美學與工藝溫度。

（新營文化中心提供）

記者翁聖權∕新營報導

由台南市陶藝學會策畫的年度展覽《南陶藝響》八日上午於新營文化中心開幕，展出作品共計一百件，分別於第三畫廊、文物陳列室及雅藝館等三個場館展出，涵蓋傳統柴燒、釉彩工藝、現代造型及互動科技等多元領域，透過形體、色彩與聲光的交織，展現南台灣陶藝深厚的文化底蘊與創作能量。

新營文化中心指出，《南陶藝響》展出時間為二月六日至二月廿二日，本次展覽以「響」為題，象徵陶藝創作者之間的交流互動，亦寓意土地、文化與時代精神的回聲，誠摯邀請喜愛陶藝與文化創作的民眾共襄盛舉。參展者包括台南市陶藝學會五十名會員及青年創作者，作品不僅體現陶土在地文化脈絡中的溫度，更呈現創作者將生活美感轉化為藝術語彙的獨特視角，相當豐富精采。

「南陶藝響」開幕，台南市陶藝學會學員合影。（新營文化中心提供）

策展團隊指出，《南陶藝響》不僅是一場陶藝展覽，更是一場以「陶」為媒介的文化對話，期盼觀者在欣賞作品之餘，也能感受南方土地與創作者心靈之間激盪出的靈光與共鳴。希望透過此次展覽，持續推動陶藝文化的傳承與創新，讓更多民眾看見南台灣陶藝的多元風華。