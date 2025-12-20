南陽國小80週年校慶生日禮 江啟臣攜運彩公會捐贈30萬羽球助夢想啟航

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市豐原區南陽國小20日歡慶創校80周年，收到一份重量級禮物。立法院副院長江啟臣特別攜手運彩公會理事長何昱奇，捐贈20箱、羽球協會加碼5箱，一共25箱約9千顆、總價值約30多萬元的羽球，以實際行動支持基層羽球運動發展，也讓校內屢獲佳績的小球員們相當振奮。

南陽國小羽球隊成立至今10年，雖未設立正式體育班，孩子們多半只能利用課後時間訓練，卻靠著毅力與熱情在全國賽場闖出名號，在全國賽場大放異彩。今年在「全國國小盃羽球錦標賽」中，勇奪六年級女生團體及雙打雙料亞軍、男生雙打季軍、五年級女生單打季軍，男生團體也拿下全國第五名，整體成績在台中市名列前茅，近兩年更穩居全國前四。

立法院副院長江啟臣表示，南陽國小是地方教育的重要根基，也是許多孩子夢想起飛的地方，政府應扮演好資源整合與串聯角色，透過公私協力，讓基層體育能獲得穩定支持。他也勉勵小球員們，孩子值得被看見的不只是成績，更是努力的過程，只要給機會，就能找到屬於自己的舞台。

運彩公會理事長何昱奇在捐贈儀式上感性地表示，這批包含20箱優質羽球的物資，是對孩子們勤奮練球的肯定。他提到，看著球員們在草創初期資源匱乏的環境下，即使跌倒也立即爬起來繼續戰鬥，這份韌性令人深受感動。他特別勉勵小球員們，要發揮拼勁，把所有不可能變成可能。就像當初王建民在美國職棒大聯盟(MLB)艱辛打拼一樣，只要抱持著堅持到底的決心，就一定會成功。

何昱奇更期許南陽國小的每一位小球員，都能以台灣之光為榜樣，「目標成為下一個戴資穎或李洋，在未來的國際舞台上為國爭光。」

除了運彩公會捐贈20箱羽毛球給南陽國小，台中市羽球委員會當場又加贈5箱羽毛球，總計25箱、9,000顆羽毛球。南陽國小校長尤長亮說，這批物資不僅是體育器材的補充，更是一份承載著大人們對孩子夢想的信任與祝福；南陽國小的孩子們將帶著這份暖心的支持，繼續在羽球路上勇敢追夢，迎接下一個輝煌的十年。