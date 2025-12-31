南隆國中攜手印尼打造「能源光環城市」 以創新微電網奪下2025 ASEP白金獎
高雄市南隆國中與印尼愛資哈爾BSD芝陵寺初級中學學校跨國合作，提出結合永續理念與智慧科技的「SparkLoop City（能源光環城市）」專案，聚焦台灣與印尼共同面臨的能源轉型與社區發展課題，以多元清潔能源建構微電網社區，在「二○二五年亞洲學生交流計畫」十七支國中參賽隊伍中脫穎而出，勇奪大會最高榮譽「白金獎」，為校園國際交流與永續教育寫下亮眼成果。(見圖)
南隆國中今(卅一)說明，該校與印尼夥伴學校共同提出的「SparkLoop City（能源光環城市）」專案，兩校在準備過程中，學生展現了優異的協作能力，雙方深入比較台灣與印尼的日照時數、風力條件、交通模式與社區需求，透過真實數據的交換與洞察，不斷精煉微電網模型，能適應不同的氣候與生活方式。該專案針對台灣與印尼共同面臨的化石燃料依賴、電力需求增長及現代社區互動減少等挑戰，設計出一個由五大清潔能源技術驅動的「微電網社區」。
其亮點包含：屋頂太陽能板與垂直軸風力發電機-充分利用自然資源進行基礎發電；足跡發電踏板-將居民的行走、運動轉化為電力，落實「全民參與」的環保理念；電動車無線充電系統與智慧感應行人安全煞車系統-提升城市能源管理效率與交通安全性。
這項設計不單是科技的堆疊，更強調建立「人與環境的互惠共生」，透過微電網將自然能量與日常活動結合為「SparkLoop」，能源得以分配至家庭、路燈與充電站，成功證明青年具備引領未來城市轉型的創新力。
南隆國中校長黃啟賓表示，除了學術專題的交流，ASEP更是一場文化交融的盛會，南隆國中的學生家庭慷慨擔任寄宿家庭，帶領印尼師生深度體驗台灣在地文化。
南隆國中為遠道而來的印尼學校校長與師生準備了隆重的歡迎儀式，透過精彩的學生社團表演展現台灣青年的活力；為了讓外賓深度體驗美濃在地的文化底蘊，校方特別安排了傳統的「藍染體驗」課程，讓兩國師生在揮灑色彩的過程中進行文化對話。
為了促進實質的學術與文化交流，南隆國中安排印尼師生走進教室，參與精心設計的入班課程。在「國際議題」課程中，兩國學生針對全球環境挑戰展開深度對話，透過觀點交換培養國際視野。
由高市府教育局主辦的ASEP計畫自二○○○年創辦至今已邁入第二十六屆，該本活動結合英語專題發表與資訊通訊科技，多年來已成為亞洲區域校際互訪與學習的重要平台；透過「智慧環境行動」的主題，學生們不只提升了英語表達與邏輯思維能力，更學會尊重異國文化並締結深厚的國際夥伴關係。南隆國中與印尼夥伴的卓越表現，正是台灣國際教育軟實力的最佳體現。
