南電1月營收年增45% 法人喊：淡季不淡

▲南電1月營收月減年增。圖為台股示意圖。（圖／記者林奇攝）

[NOWnews今日新聞] 在AI伺服器、先進封裝帶動高階用板需求下，載板族群「景氣轉向」訊號愈來愈明確。南電3日公告2026年1月合併營收37.2億元，年增44.98%，雖較前月小幅回落5.18%，但法人解讀屬於出貨節奏與工作天數影響，整體仍呈現淡季不淡。

近期載板市場關注度升溫，除了載板龍頭欣興率先釋出2026年營運看旺的訊號，市場也看好AI商機延續、先進封裝瓶頸改善後，高階ABF等用板出貨可望加速，帶動南電、景碩等同族群走強，資金回流跡象明顯。

法人指出，南電本波動能來自BT載板需求轉強，傳出報價走升，背後與記憶體需求回溫、相關供應鏈拉貨增加有關，BT載板價格因此「水漲船高」；二是ABF載板今年啟動漲價循環，若後續落實，將有助毛利率與獲利回升。由於南電在客戶關係與議價能力上具優勢，市場普遍預期今年獲利彈性可望放大。

在AI題材上，法人也點名南電參與多家雲端服務供應商（CSP）AI ASIC專案，包括亞馬遜、微軟、Meta等供應鏈布局，相關貢獻今年下半年占營收比重有望站上1成，成為今年成長的另一個關鍵推力。

獲利表現方面，南電去年12月稅後淨利5.44億元、年增157.09%，單月每股稅後盈餘0.84元，單月獲利甚至已逼近去年第三季水準的一大段。法人認為，若ABF漲價循環確立、BT載板報價續揚，再加上ASIC專案出貨放量，今年南電獲利成長空間可期，甚至不排除出現倍增的想像。

