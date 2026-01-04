南電2025年營收年增24% 載板漲價紅利助攻

▲南電公布去年12月營收，年月雙增。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 南電去年12月營收39.24億元，月增11%、年增46.6%，反映年底出貨動能回溫；累計2025年全年營收401.73億元，年增24.4%。

供需面方面，市場傳出BT載板、ABF載板調價，反映到營收往往隨交期與出貨節奏遞延，法人普遍預期，漲價效應可能在交貨後延至2026年陸續反映至營收與毛利。

此外，T-glass供應緊俏，成為市場關注焦點，被視為支撐載板廠議價能力與毛利回升的關鍵背景之一。部分外資與業界評估，T-glass產能要到2026年至2027年才有望改善，在供給壓力未解的情況下，價格談判空間仍可望延續。

因應供應風險，南電也持續強化材料自主性，自製T-glass已取得部分認證，並規劃自今年起開始供貨，以降低對單一來源的依賴，同時提升供應鏈韌性。

南電2日股價收在237元，下跌1.66%。

