台南一間老字號銀樓「港口王」，竟然跟詐騙集團合作洗錢！柬埔寨詐欺機房指示成員，以贓款向銀樓購買超過200公斤的黃金條塊，再將黃金鎔進「鉛錫合金」中，寄到柬埔寨，洗錢超過9億元。北檢依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴銀樓老闆等7人，求刑10到20年不等徒刑。

熊熊火焰對準鉛錫合金，一點一點慢慢鎔掉，裏頭的金塊慢慢現形。

耗費大把時間把金鎔出來。詐騙集團就是透過這種方式把黃金塊運送到柬埔寨，從中獲利。

南霸天銀樓「港口王」合作詐團（圖／刑事局）









檢警調查，銀樓和詐騙集團去年開始合作，被害人購買虛擬貨幣之後，詐騙集團取得現金，再到銀樓兌換黃金，將黃金鎔到合金物，再運到柬埔寨，走私了200塊黃金條，洗錢高達9億多元。





南霸天銀樓「港口王」合作詐團（圖／刑事局）









刑事局電信偵查大隊副大隊長張瑋倫表示，把它鎔成一個金屬條，然後把它用走私的方式送到柬埔寨去，那柬埔寨端他們再派其他的人員出面來收貨，那再把這個黃金鎔出來，去兌換現金。

驚人的是，涉案的銀樓「港口王」，被稱為南霸天，在貴金屬回收領域有超過40年的專業經驗，提供金、銀、鉑等貴金屬的買賣交易和處理回收，非常知名，沒想到卻為選擇和詐騙集團合作，走上這條不歸路。





















原文出處：南霸天銀樓「港口王」合作詐團！ 洗錢逾９億「手法曝光」

