「南霸天」侯西峰重返國揚董事會 侯家二代布局受矚

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（中央社記者何秀玲台北9日電）國揚實業今天召開股東會並完成董事改選，選出6席董事及3席獨立董事；其中，國揚集團創辦人侯西峰及女兒侯嘉騏當選董事，是侯西峰睽違28年重返國揚董事會。外界預期，侯西峰有望重新擔任董事長，未來侯家二代接班布局備受市場關注。

國揚實業公布當選董事名單，6席董事有侯西峰、侯嘉騏、國揚實業總經理彭邵齡、阮劍平、黃光宇及楊永宏；3席獨立董事為周章欽、許妙靜及林芳祺。

侯西峰為國揚集團創辦人，在業界素有「南霸天」之稱，旗下事業橫跨建設、漢神百貨及漢來飯店等領域。他在1998年底國揚爆發財務危機後請辭董事長職務，之後淡出國揚董事會多年。此次再度當選董事，引發市場對國揚未來經營布局的關注，不過他今天並未出席股東會。

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談到近期房市，國揚總經理彭邵齡指出，房市管制措施實施約2年，買氣降溫不少，營建業目前可說是「爹不疼、娘不愛」，就看下半年政府是否可能鬆綁房市政策。

談到營建成本高漲問題，彭邵齡說，去年營建成本是因工資與原物料上漲而提高10%，其中以機電成長漲幅最高，若與疫情前相比，成本已增加超過1倍；若以整體計算，成本更增加高達8成。

她表示，國揚透過統一採購方式降低成本波動風險，例如空調、電梯等設備均採集中議價。其中，電梯採購量超過100台，可提前鎖定價格。

不過彭邵齡表示，最近對國揚影響最大是土方之亂，因清運成本變高，平均一坪多1萬元；另一項嚴峻挑戰則是缺工問題，本土工人隨著年齡老化退出市場，而年輕人不願投入，導致人力缺口擴大；雖外籍勞工可補充勞動力，但工作效率與熟練度與本地技術工人還是存在差距，對降低成本幫助有限。（編輯：張良知）1150609