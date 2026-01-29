政治中心／林靜、李澤民 台北報導

監察院長陳菊昨（28號）請辭獲准，今年75歲的陳菊，19歲投入黨外運動，在美麗島事件中被以"叛亂罪"起訴，面臨唯一死刑的威脅，她依舊奮不顧身。後來一路從地方到中央，照顧勞工。連任三屆高雄市長，成為民進黨第1代南霸天，黨內人人喊她一聲"菊姐"，影響力可見一斑！

和歌手蔡振南合唱"孤女的願望"，這首經典台語歌，是陳菊的最愛，因為歌詞道盡她的人生故事。

陳菊：「我們一大早被逮捕，艾琳達在跟，他們(警總)爭吵中，他們那時候氣氛非常恐怖。」

談起這段往事，陳菊總難掩激動情緒。19歲就投身黨外運動的她，在美麗島事件中成為政治犯，一度被以「叛亂罪」起訴，後來在國際聲援關注下才逃過一死，但回想為民主自由出生入死的過往，她從不後悔。

南霸天"菊姐"三屆高雄市長! 陳菊奉獻台灣民主運動 （圖／民視新聞）陳菊（1997）：「參與一個大時代的改革，有不一樣的，那種深沉的快樂，環境是痛苦，但是你滿足你人生的浪漫。」

現年75歲的陳菊，是台灣民主運動代表之一，1969年擔任省議員郭雨新秘書、開始投入黨外運動，1979年，美麗島事件中成為政治犯，入獄服刑時間長達6年。陳菊的一生，都和台灣民主運動密不可分，從黨外小妹"阿菊"，到後來的菊姐、花媽，不僅是民進黨創黨18人之一，是黨內人人尊敬的大前輩。

南霸天"菊姐"三屆高雄市長! 陳菊奉獻台灣民主運動 （圖／民視新聞）陳菊（2019）：「菊姐想問一下，妳覺得民進黨現在還應該欸她叫你菊姐耶，謝謝我這樣有很年輕的感覺。」

陳菊（2000）：「有超過50萬人站出來，50萬人站出來挺陳水扁啦。」

"菊姐"渾厚高亢嗓音、招牌蓬鬆捲髮，超高辨識度，是過去民進黨各大造勢場，司儀、主持人不二人選，她在黨內不只輩分崇高，也有強大政治能量。1994年出任扁市長時期北市府社會局長、1998年擔任高雄縣府社會局長，2000年出任扁政府勞委會主委，2006年當選高雄市長、2010年縣市合併連任、2014年更以99萬票、創高雄市長得票紀錄，不過當年高雄氣爆事件，卻嚴重衝擊她的政治人氣！

2018年蔡英文首任總統任期，她出任總統府秘書長，2020年擔任監察院院長至今。而2019年的蔡賴之爭，她的這段表態，更扮演關鍵角色。

陳菊（2019）：「賴院長是我長期的兄弟，我一向非常地愛護他，我想今天我作為總統府的秘書長，總統的幕僚長，我當然支持總統連任，但是我想我尊重賴院長。」

不過監察院長任內，前年底陳菊因流感住院，檢查時發現右腎長腫瘤，切除後準備出院，卻又突然中風休養至今，如今辭職再成話題，也讓人想起她傳奇的人生。

