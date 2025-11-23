南青出任務 攜手總爺庄社區構思聚落新門牌





台南市府研考會日前在麻豆區舉辦「南青出任務—麻豆創生力：倒風聚落與藝術共生」共學參訪行動，今（23）日於麻豆區倒風雅客聚落藝術市集執行「南青出任務：倒風新門牌」共學行動方案，透過青年與社區共創，展示總爺庄歷史紋理與文化底蘊，並邀請居民參與理想門牌設計調查，吸引眾多民眾熱情參與。

「南青出任務」自111年起由研考會推動，聚焦青年關注的公共議題與實踐力，搭建與在地連結的參訪共學平台。今(114)年11月9日於麻豆區辦理第13場行動，由駐點總爺庄的「倒風雅客聚落」藝術團隊策劃，透過議題講座、聚落參訪、手作體驗與審議工作坊的系列安排，深入淺出引導青年針對老屋活化、聚落創生等議題構思實作方案，最終票選出「倒風新門牌」行動方案，由研考會提供經費讓青年理想落地執行。

行動方案執行當日由青年與社區夥伴組隊設攤，設置展架介紹總爺庄糖廠歷史、族群遷徙背景及巷弄命名故事，並規劃田野互動活動，邀請居民描繪心中理想門牌樣貌，蒐集社區希望新增的門牌資訊。民眾可參與門牌色票挑選與線稿著色。活動特別結合藝術市集消費優惠，吸引不少親子訪客參與彩繪，小朋友們揮灑多元創意，開心畫出屬於自己的特色門牌，也有孩子以麻豆十二婆姐臉譜為元素創作，透過彩繪加深與地方文化的連結，令人驚喜。

研考會指出，讓青年願意駐足地方的關鍵，在於重新認識地方價值。本次行動以門牌提案為出發點，透過田調互動串起聚落歷史記憶，期待未來能夠進一步將文化故事轉化為社區生活風景，打造兼具實用性與識別性的公共藝術，同時也加深青年與居民之間的信任連結。

