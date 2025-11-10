「南青出任務」走進麻豆探索藝術創生

臺南市長黃偉哲長期重視青年發展，研考會持續聚焦青年關注的公共議題與實踐力，搭建地方行動的交流平台，8日於麻豆區舉辦「南青出任務—麻豆創生力：倒風聚落與藝術共生」共學參訪行動，研考會陳仲杰副主委特別出席支持，邀請青年走入總爺庄，從地方文化與藝術職人對話中，看見老屋再生與青年藝術共生的可能。

本次活動開放報名即獲熱烈響應、迅速額滿，參與者橫跨大專校院師生、上班族與自由業者，顯示青年對地方創生議題高度關注。活動由「倒風雅客聚落」青年團隊規劃執行，結合駐地近30年的藝術家王俊淵及社區協會多年來推動社區營造、修繕老屋、活化空間等經驗，作為青年進入地方的學習引路者。

廣告 廣告

活動上午安排專題講座、社區文史導覽及記憶拼貼手作DIY，從理論到實作體驗，引導青年從歷史紋理中理解文化價值。下午進行「行動提案工作坊」，由青年與地方團隊共組小隊，針對聚落特色、活化議題及需求進行設計發想，鼓勵青年提出具體行動方案，現場評選具可執行性之共識提案，青年討論熱烈，並且結合在地特色如麻豆區十二婆姐藝陣文化提出發想。

經過各組討論提案的展現後，最終由「社區特色門牌」計畫脫穎而出，將結合於11月22日、23日假倒風雅客聚落辦理的藝術市集執行呈現，實踐「南青出任務」從參訪體驗到共創落地的雙向參與模式，讓地方不只是觀察對象，而是青年參與和改變的現場。

研考會主委王效文表示，「南青出任務」強調青年落地學習、由地方出發。此次由倒風聚落團隊帶領青年探索麻豆，展現社區與藝術共生、文化與空間交織的多元樣貌。期待透過地方經驗啟發更多青年投入城鄉議題，從策展、設計、服務、參與等角度，思考家鄉的永續發展與社區經濟共好，號召更多青年行動者加入，為城市注入持續進步的動能。

資料來源：台南市政府