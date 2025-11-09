南青出任務 麻豆倒風聚落共學參訪

南市府研考會舉辦「南青出任務」，邀民眾走進麻豆聚落探索藝術創生。（市府提供）

記者黃文記∕麻豆報導

台南市政府研考會聚焦青年關注的公共議題與實踐力，搭建地方行動的交流平台，日前在麻豆區舉辦「南青出任務—麻豆創生力：倒風聚落與藝術共生」共學參訪行動，研考會副主委陳仲杰特別出席支持，邀青年走入總爺庄，從地方文化與藝術職人對話中，看見老屋再生與青年藝術共生的可能。

活動由「倒風雅客聚落」青年團隊規劃執行，結合駐地近三十年的藝術家王俊淵及社區協會多年來推動社區營造、修繕老屋、活化空間等經驗，作為青年進入地方的學習引路者。

活動上午安排專題講座、社區文史導覽及記憶拼貼手作ＤＩＹ，從理論到實作體驗，引導青年從歷史紋理中理解文化價值。下午進行「行動提案工作坊」，由青年與地方團隊共組小隊，針對聚落特色、活化議題及需求進行設計發想，鼓勵青年提出具體行動方案，現場評選具可執行性之共識提案，青年討論熱烈，並且結合在地特色如麻豆區十二婆姐藝陣文化提出發想。

經過各組討論提案的展現後，最終由「社區特色門牌」計畫脫穎而出，將結合於十一月二十二、二十三日在倒風雅客聚落辦理的藝術市集執行呈現，實踐「南青出任務」從參訪體驗到共創落地的雙向參與模式。