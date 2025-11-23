南青出擊！ 台南號召高屏青委共創青年友善新南方

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府啟動「南青出擊．跨域青委交流共創」系列活動，聚焦「青年創業、青年就業、青年成家、公共參與、青年培力」等議題，邀集高屏青委及各界代表對話，引領南部青年政策邁向更具創新力與實踐性的旅程。

市長黃偉哲表示，青年是推動城市永續發展與地方創生的核心力量。台南市、高雄市、屏東縣等三地具有共享文化脈絡與產業基底，需要更緊密的協作與對話。台南今年獲教育部青發署推動青年參與公共事務深化計畫補助，以此活動為起點，主動整合三地青年治理能量，搭建更具韌性的政策合作平台，期待青年以行動投入社會創新，打造更具競爭力的未來。

廣告 廣告

活動以「南青交流」分享展開，邀屏東青委、百大青農陳右穎分享返鄉創業的經驗；台南青委由崑山科技大學、永康社大主任葉政忠分享教育與志願服務的成果。兩地觀點交錯激盪，從地方關懷到社會行動，開啟跨域對話的多元深度。而「政策交流工作坊」則聚焦討論青年創業支持、就業環境優化、成家需求、公共參與機制與青年培力策略，並提出政策建議。

台南主動牽線三地青年與公部門代表面對面對話，在輕鬆氛圍中交換政策推動心得，為後續跨縣市合作奠定紮實基礎。南市研考會主委王效文強調，台南將持續扮演跨域青年合作的領航者，「南青出擊」不僅象徵南部青年攜手共創的開始，更展現台南以行動推動政策創新的決心。未來台南將持續與高雄、屏東攜手共同打造世代共榮、資源共享的青年發展新南方。

台南青年委員林柏源分享，活動從廢校再生到智慧農創、青年創生與創業案例，讓三地青年能以更寬廣的視角審視青年政策的未來方向。高雄青年委員郭武嚳也指出，能夠與台南、屏東夥伴共同深入交流，是推動跨縣市青年合作的重要契機。

【看原文連結】

更多自由時報報導

紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂

高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

