南非代表處迫遷近況曝光 外交部提明年1月會面磋商、南非考慮中

有關我國南非代表處迫遷爭議近況，外交部亞非司司長顏嘉良今日表示，我方已提議改明年1月會面磋商，目前南非仍在考慮中。（劉宇捷攝）

南非政府日前片面將我代表處更名、要求遷館，降低雙邊關係，後續因我國擬提出晶片制裁，主動提出新版本、欲開啟協商。而外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（23）日透露，南非原訂欲於11月面對面交涉，但我外交部認為時局不妥，現已提議改至明年1月舉行，南非方面則仍在考慮中，相關層級、地點細節待磋商。

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今日在記者會上回應媒體表示，南非外交部9月主動正式提出協商請求，當時對方建議在11月舉行實體會議進行協商。但外交部考量到11月有20國集團峰會（G20）在南非舉行，我方建議將時間調整到明年1月，不過南非外交部目前還在考慮中。

至於有關實際交涉所規劃的地點、主談人官員層級為何？顏嘉良表示，這部分雙方尚無共識，持續交涉中。顏嘉良強調，外交部將持續與南非政府交涉，期待明年可以在對等、尊嚴前提下進行雙邊協商。

據了解，外交部分析認為南非所提的時間正好遇到G20峰會，這樣的時局點對我方恐較為不利，因此才提議改期至雙方皆未休長假的1月期間。

南非近年陸續要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，還降等將代表處更名為辦事處，接續又擅自在官網變更訊息，等等未經同意的「矮化」手段引發我國不滿，稱這是南非片面破壞兩國於1997年達成的協議。

我經濟部曾於9月一度硬起來揚言晶片制裁，然又突然暫緩預告。外交部9月底也表示，接獲來自南非方面協商請求，與經濟部協調後決定暫緩晶片管制的反制手段。外交部長林佳龍隨後也在立院說明，外交部亦獲得了南非的新版本協議，將視時機針對我方無法接受的部分開啟交涉；目前已交由律師研議中。

