南非又傳大槍擊案 約翰尼斯堡郊外釀10死10傷

（中央社約翰尼斯堡21日綜合外電報導）南非警方今天表示，約翰尼斯堡（Johannesburg）郊外鄉鎮發生槍擊事件，一名槍手隨機掃射，造成10人身亡、10人受傷；這是南非本月內發生的第2起大規模槍擊案。

警方告訴法新社，事發地點在約翰尼斯堡西南方40公里處鄉鎮貝克斯達爾（Bekkersdal）的一間酒館附近，攻擊動機尚不清楚。貝克斯達爾鎮是一貧困地區，附近有黃金礦區。

警方聲明指出：「受害者在街上遭不明槍手隨機射殺。」

豪登省（Gauteng）警方發言人穆利迪利（ Brenda Muridili）表示：「目前共有10人死亡；我們尚未掌握死者的身分。」

警方表示，傷者已經送醫治療。

南非首都普勒托利亞（Pretoria）本月6日才發生一起大規模槍擊案，槍手衝入一間旅館掃射，造成12人死亡，包括一名3歲兒童。（編譯：紀錦玲）1141221