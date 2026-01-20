南非反潛作戰訓練設備運中遭美扣押 曝中非交好鐵證
〔記者吳哲宇／台北報導〕美國司法部15日發布聲明，指出已對兩套任務機組訓練系統(mission crew trainers，MCT)提起沒收訴訟，這兩套系統在從南非試飛學院(TFASA)運往中國途中被截獲。司法部並指控這些設備違法使用美方軍用技術，協助訓練共軍掌握反潛作戰技術。
軍聞網站「Breaking Defense」報導，根據美國司法部聲明，這2套系統2024年自「南非測試飛行學院」(TFASA)運交中國，但在中途於新加坡遭查扣。美國司法部助理部長艾森伯格發表聲明抨擊，「TFASA披著民用飛行培訓機構外衣，實際上是共軍重要推手，將北約航太相關與受管制技術交付北京當局」。
美國眾議院外交委員會也在X社群平台開嗆，南非繼續公然挑釁美國，訓練中國、洩漏北約機密、破壞美國國家安全，他們很快就會發現，在中美博弈中，他們注定要失敗。
報導指出，這些MCT被安裝於貨櫃內，屬移動式訓練設備，開發製造過程使用美國公司開發的民用飛行軟體，隨後由TFASA工程師針對反潛能力等國防技術進行數據強化，用來幫助共軍熟悉機載預警和控制系統，以及P-8A等反潛機操作流程。據指出，2套設備幾乎完全模仿P-8A機艙設計。
美國司法部聲明並說，總部位於南非的TFASA，2003年在南非政府支持下成立，利用南非與中國2地設施，長期為共軍提供訓練。2023年6月即遭美商務部將其與多家子公司、關係企業，以「利用歐美與北約(NATO)資源為中國軍事飛行員提供訓練」為由，列入制裁清單。
聯邦調查局反情報和間諜部門助理局長羅扎夫斯基(Roman Rozhavsky)強調，南非試飛學院非法出口美國軍用飛行模擬器技術，並招募前北約飛行員，目的是訓練中國軍隊；哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅(Jeanine Pirro)說，司法部及其執法夥伴將繼續堅定不移地運用一切合法手段，防止關鍵技術落入敵手。
值得注意的是，TFASA涉嫌協訓共軍的行為，早已引發西方國家關注，2022年澳洲執法機關便曾搜查TFASA營運長哈特利的住所。而目前，英國和澳洲也宣布取締協訓中共飛行員的退役飛官。英國更規劃修改法律，阻止前飛官為飛行學校等中介機構工作，避免危害西方國家安全與利益。
更多自由時報報導
為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！
「勁蜂四型」真能與雄二E高低配？ 梅復興：改造靶機火藥量極低
1.25兆國防特別預算可公開項目曝光！ 將採購超過20萬架無人機
高市早苗「賭上首相大位」宣布解散國會 再提「台灣有事」！
其他人也在看
熱門股／國防特別條例解密 採購帶飛16台股
國防部 19 日在立院以機密方式專報國防特別條例，會後針對擬籌購項目釋出可公開資訊，涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、防空反裝甲飛彈、AI 輔助與 C5ISR 等 7 類的武器採購數量與規劃。其中，最受關注的無人載具部分，包括各型攻偵無人機計畫生產逾 20 萬架、無人艇逾千艘，顯見「不對稱作戰」已成為國防佈局核心。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
名家論壇》楊威利／陸軍改組戰力強？
[NOWnews今日新聞]說結論再論述。※部隊改組注意文物保留。※戰車無用論與反無人機系統。新聞1月中旬各大媒體報導，陸軍裝甲與機步旅自1月起，統一更銜為聯合兵種旅，過往裝甲與機步兩字將消失，例如過往...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言
中國圍台軍演也針對它！林宸佑集團吸收飛彈連士官 刺探火箭機敏資料
電視台記者兼主播林宸佑因涉及《國安法》，遭控吸收國軍洩漏機密資料、拍影片效忠中國等，遭到高雄橋頭地檢署搜索，並被羈押禁見。《鏡週刊》今（20）日爆出，林宸佑吸收的對象竟包括飛彈部隊的志願役士官，試圖刺探對美軍購的新型火箭參數等機密資料。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
劍指美台？共軍「斬首演練」歷時不到2分鐘 學者曝3大關鍵：暗示太明顯
中國解放軍日前釋出一段特戰演練影片，畫面中士兵以弓箭無聲射殺哨兵，結合無人機高空鎖定與地面突擊部隊同步攻堅，整場「斬首式」行動從潛入到殲敵僅歷時不到2分鐘，引發關注。對此，台大教授苑舉正在《中天辣晚報》中點出中國此演練影片的3大關鍵，他直言「實在暗示的太明顯了」。中國央視日前釋出共軍演練畫面，三架無人機在夜幕中劃出幽藍軌跡，特戰隊員如暗夜魅影般潛入，一柄現代......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 3
中天記者林宸佑羈押禁見! 涉當「中共白手套」誘軍人洩密
社會中心／綜合報導綽號「馬德」的中天記者林宸佑，因涉犯國安法等罪，遭到羈押禁見，經過一夜，目前在監所飲食、作息，一切正常。初步了解，檢調是在偵辦一起陳姓中士投共影片，收受暱稱「吉祥」的中國人士，所提供二十萬報酬，追查金流，發現林宸佑涉嫌擔任白手套，另外提供不等金額給現役軍人，換取軍事情資給中國人士。綽號「馬德」的中天記者林宸佑，連同五位現役退役軍人，坐在地檢署的囚車上，一併被送往看守所，因為涉犯國安法遭羈押禁見，經過一夜，目前飲食、作息，一切正常。高雄第二監獄副典獄長張漢明表示「我們今天早上供的是豆漿跟包子，看起來用餐應該也是正常，沒有特別反應他有抗拒的狀況。」檢調懷疑林宸佑 疑似充當白手套（圖／民視新聞）檢方發現馬德，疑似以數千到數萬元不等金額，提供給現役軍人，再由現役軍人，交付軍事資料給中國人士，除了羈押馬德在內共六人，另外三人請回，還有一人尚未到案。橋檢襄閱主任檢察官顏郁山表示「檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。」檢調偵辦陳姓中士投共案 意外查出中天記者林宸佑另利誘軍人違反國安法（圖／民視新聞）檢調突然大動作，帶回馬德，全因一起國安案件的延伸，原來檢調日前偵辦一名海軍陸戰隊陳姓中士，因為資金需求，網路結識暱稱「吉祥」的中國人，要求他在自家高舉五星旗拍攝投共影片，藉此獲得二十萬報酬，後來又接連拍攝，AAV型兩棲突擊車性能與保養紀錄簿等，甚至把總統賴清德前往左營視察消息傳訊通報，獲得一萬報酬，更一併告知漢光演習內容以及無人機回報格式，檢方追查金流過程，意外發現馬德林宸佑，疑似當起穿針引線的中間人，另外透過資金利誘軍人。資深媒體人邱明玉表示「跟馬德有關係的是什麼事呢，是去年賴清德總統，2025年7月的時候，賴清德總統去巡視左營的園區，看起來是跟這件事情有關，還有包括無人機等相關的機密。」立委（民）王義川表示「中天記者有人給他錢有人給他錢，那如果給他錢的人是中國，是境外敵對勢力那就國安法嘛。」從軍人投共案，意外查出記者也涉案，雖然陳姓中士案的高報酬，並非馬德提供，但軍中還有無未爆彈，有待檢調抽絲剝繭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中天記者林宸佑羈押禁見！ 涉當「中共白手套」誘軍人洩密 更多民視新聞報導林宸佑涉《國安法》遭羈押！她34字怒嗆：該X的垃圾！中天馬德收押首頓早餐曝！徐巧芯被標註問一事 網留6字無情開酸林宸佑涉利誘軍人洩密給中國 共6人裁定羈押禁見民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
德軍落地格陵蘭偵察44小時就撤退 外媒猜疑和川普施壓有關？
德國聯邦國防軍（Bundeswehr）近日派遣一支由15人組成的小型特遣隊前往格陵蘭島，不過卻在無預警的情況下提前撤退，不禁令國外媒體猜想，他們突然間的撤軍，是否與美國總統川普最近表示將加徵關稅有關，或是另有其他原因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 98
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 10
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 217
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 173
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 16
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 808
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 62
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 72
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 35
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 28
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 4