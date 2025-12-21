南非再傳大規模槍擊案釀10死10傷 槍手街頭隨機掃射

南非警方21日表示，約翰尼斯堡（Johannesburg）郊外鄉鎮的一間酒館附近發生槍擊事件，一名槍手隨機掃射，共造成10人死亡、10人受傷，目前尚未掌握死者身分，也不清楚槍手攻擊動機。這是南非繼本月6日後，發生第二起大規模槍擊案。

南非警方21日表示，約翰尼斯堡（Johannesburg）郊外鄉鎮的一間酒館附近發生槍擊事件，一名槍手隨機掃射，共造成10人死亡、10人受傷。（示意圖／Getty Images）

警方告訴法新社，事發地點在約翰尼斯堡西南方40公里處鄉鎮貝克斯達爾（Bekkersdal）的一間酒館附近，攻擊動機尚不清楚。貝克斯達爾鎮是一貧困地區，附近有黃金礦區。

警方聲明指出：「受害者在街上遭不明槍手隨機射殺。」

豪登省（Gauteng）警方發言人穆利迪利（Brenda Muridili）表示：「目前共有10人死亡；我們尚未掌握死者的身分。」警方並表示，傷者已送醫治療。

南非首都普勒托利亞（Pretoria）本月6日才發生一起大規模槍擊案，槍手衝入一間旅館掃射，造成12人死亡，包括一名3歲兒童。