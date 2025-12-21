南非大規模槍擊案！12名槍手酒吧亂槍掃射 已釀10死10傷

南非約翰尼斯堡（Johannesburg）21日發生重大槍擊事件。據南非警方稱，有多名槍手在約翰尼斯堡郊外的一個城鎮發動襲擊，初步報告顯示造成至少10人死亡、10人受傷。這是本月南非發生的第二起大規模槍擊事件。

據南非警方表示，大多數大規模槍擊案皆發生於酒類場所。 （示意圖／unsplash）

綜合外媒報導，據南非警方表示，當地時間21日凌晨1點前，約翰尼斯堡郊外一個城鎮的一家酒館發生了槍擊事件。據了解，約有12名身分不明的嫌疑人乘坐一輛白色麵包車和一輛銀色轎車，向酒館顧客開槍，並在逃離現場時隨意射擊。初步報告稱，造成10人死亡，10人受傷。死者身分尚不清楚，傷者已被送往醫院。

警方表示，目前仍在忙於蒐集證詞。槍擊事件的動機尚不清楚。

該起槍擊事件發生在貝克斯達爾（Bekkersdal）一家小酒館或非正式酒吧附近。貝克斯達爾是南非一些主要金礦附近的一個貧困地區。

此前《半島電視台》本月6日報導，南非普利托利亞（Pretoria）一家旅館內的非法酒吧發生槍擊事件，造成12人死亡，其中包括一名3歲男童；有25人受傷，其中包括3名未成年人。

據報導，南非是非洲大陸工業化程度最高的國家，卻正飽受根深蒂固的犯罪和腐敗之苦，而這些犯罪和腐敗的根源在於有組織的犯罪網路。南非的謀殺率位居世界前列，搶劫和幫派暴力是其主要原因。根據警方數據顯示，4月至9月期間，平均每天約有63人被殺。

南非警方告訴《南非廣播公司（SABC）》，「我們面臨著打擊這些非法無證酒類場所的嚴峻挑戰」，他補充說，大多數大規模槍擊事件都發生在這些場所，「無辜民眾也常常被捲入槍戰之中」。

