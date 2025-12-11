南非完成德班貨櫃碼頭民營化

根據英國航運相關網站表示，南非國營物流與港務企業Transnet正式與國際貨櫃碼頭服務公司（International Container Terminal Services, ICTSI）簽署德班港貨櫃碼頭民營化與升級合作協議，距離該案首次宣布已逾二年，期間歷經馬士基旗下APM碼頭公司提出司法挑戰，最終於今（二○二五）年十月遭高等法院駁回。

德班港處理量占南非全國近半貨櫃量，但長期受到壅塞與作業延誤困擾，並多次在世界銀行等機構排名墊底，被視為南非貿易發展重要瓶頸。南非總統Cyril Ramaphosa之前已呼籲港口改革，指示Transnet提升管理與作業效能，並透過導入國際合作夥伴帶動港埠現代化。

廣告 廣告

ICTSI於二○二三年七月在漫長招標程序中勝出，APM則以招標程序爭議為由提出異議，並於二○二四年提告，但最終不獲法院支持。Transnet於十二月十日在德班舉行簽約儀式，正式啟動為期二十五年合作。依協議內容，德班貨櫃碼頭第二碼頭（DCT Pier 2）將由新成立的合資公司營運，Transnet持股五十一％、ICTSI持股四十九％，並由ICTSI負責實際營運及投資改善。

Transnet集團首席執行長菲利普斯（Michelle Phillips）表示，近年積極採購新設備已使第二碼頭績效有所提升，期待與ICTSI合作能進一步釋放此一重要碼頭的全部潛力。

依規劃該合作將為德班港帶來約六億五千萬美元投資，用於新設備添購及先進科技導入，目標是提升作業效率與貨櫃供應鏈效能。官方預估，第二碼頭的年處理能力將由二百萬TEU提升至二百八十萬TEU，橋吊每小時作業量由十八TEU提高至二十八TEU，船舶作業時數也將自六十小時提升至一百二十小時，有助降低物流成本，並提升服務品質。

ICTSI資深副總裁馬德森（Hans-Ole Madsen）指出，這項合作象徵共同致力重振南非海事基礎設施的重要起點，合作將於明（二○二六）年一月一日正式生效。