南非後又一外館陷改名威脅？立陶宛總理公開砲轟前朝，稱設立「台灣」代表處是嚴重錯誤

南非外交部（DIRCO）2025年底公開要求，我國駐地代表處必須遷離普利托利亞（Pretoria），甚至單方面宣告降級改名。這類外交難題，如今很可能再次發生在另一處，少數以台灣為名設立代表處的立陶宛。

根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，該國現任總理因拉・魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）日前接受波羅的海通訊社（BNS）專訪時，對立陶宛當前外交政策發表重磅評論。來自社會民主黨的她坦承，當年允許以「台灣」（Taiwanese）、而非「台北」名義在維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，無疑是一場「戰略性錯誤」。

在她看來，此舉從未先行與歐盟（EU）或美國達成共識，進而導致立陶宛與中國外交關係就此急劇惡化。

允許「台灣」代表處是錯誤？

魯吉尼埃內似乎對於前朝政府決策相當不滿，她甚至以「衝到火車頭前方」形容這個行為，「雖然其他歐洲國家，也設有台灣的辦事處，但那些國家都是在經過協調之後，選擇以「台北代表處」（Taipei Representative Office）的名義設立，因此能繼續維持與北京的外交關係。

廣告 廣告

「這大概就是立陶宛最大的錯誤，總以為我們自己行動、率先做出某件事，世界就會突然欣賞我們。但現實情曠世，我們試過、我們也有台灣代表處，但世界並沒有欣賞這件事，沒有人欣賞！」

這位2025年9月上任的總理強調，立陶宛對中國的政策，應建立在和歐洲鄰居一致立場之上，並且必須明確以自身的國家利益為核心，確認什麼才對立陶宛及其人民有利，「如果這件事並無好處，為什麼我們要背離整個歐盟，獨自走上一條沒有出口的道路？從這個例子就能看到，國際關係需要不同的策略。」

回顧立陶宛和台灣的互動轉變

2021-2024：時任總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）：與台灣建立深厚關係，提升雙邊關係，允許設立台灣代表處並挑戰北京紅線。

2025：帕魯克斯（Gintautas Paluckas）總理：試圖向北京遞出橄欖枝，提出恢復對中關係，但未獲北京回應。

2026：現任總理魯吉尼埃內：尋求和中國恢復邦交、雙邊關係正常化，同時還打算「糾正名稱」。

北京的立陶宛共和國大使館。（美聯社）

事實上，打從立陶宛允許我國以「台灣代表處」之名設置專門機構以來，維爾紐斯與北京的關係就陷入數年緊張狀態，雙方始終無法就恢復派駐外交代表一事達成共識。而自2025年5月中旬迄今，立陶宛境內已無任何經正式中國外交官或相關工作人員。

隨著政府更替，如今的魯吉尼埃內內閣，在其第一份施政綱領中，特別納入恢復中國外交關係的承諾，目標是達到其他歐盟成員國，相同等級的外交關係。

訪談過程中，魯吉尼埃內又一次對前朝政府的決策表達抱怨，「要想讓時鐘倒轉，是一個非常複雜的過程！」她表示，立陶宛已開始採取「小小第一步」，像是重新與北京進行書信往來，但同時也強調、任何關係正常化的努力，都必須與歐盟與美國採取一致立場。

「當關係受損、聯繫幾乎完全中斷之後，要想恢復正常，需要一條非常艱難且漫長的道路，修復被破壞的東西尤其困難。但我們正逐步朝向不再是敵人，而至少能有較為正常、技術性工作關係的方向前進。」

立陶宛現任總理魯吉尼埃內。（美聯社）

不過，這個立場看在現任立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）眼中，卻似乎又不一樣的看法，他認為、想恢復與中國的關係需要「雙方的意願」，總統還曾將中國的角色，比擬為鄰居白俄羅斯，強調北京一直在協助俄羅斯，持續對烏克蘭進行軍事行動，如今歐洲對中國的過度依賴，已經造成實際問題。

更多風傳媒報導

