即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

中國長年打壓台灣國際地位，南非政府自去（2024）年來多次不顧我國呼籲，配合中國施壓，不僅要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，更片面降級更名為「台北商務辦事處」，我方則祭出「限制晶片輸往南非」反制措施。針對外界好奇雙方協商進度，外交部今（23）日也做出說明。

外交部亞西及非洲司長顏嘉良表示，南非外交部在今年9月主動、正式向我方提出協商請求，當時也建議11月進行實體會議，不過我方考慮11月下旬G20峰會就在南非舉行，建議將時間調整至明（2026）年1月。

顏嘉良進一步說明，南非外交部目前還在考慮中，我方外交部會持續與南非政府交涉，期待明年可以在對等尊嚴的前提下，進行雙邊協商。媒體追問，明年協商是什麼層級？他則回應，目前講到的只有時間而已，牽涉到地點、官員層級的部分，雙方還沒有共識，仍持續交涉當中。

原文出處：快新聞／南非怕了？配合中國打壓「我國祭晶片制裁」 外交部曝協商進度

